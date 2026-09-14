Valeria Chacón y Guille Molina ganan 'La Nucía Skate Open'

Los riders nucieros Valeria Chacón y Guille Molina subieron a lo más alto del pódium, logrando el oro, en la competición de skate del III LANUSO (La Nucía Skate Open). El Club Skate La Nucía brilló con luz propia en el Skate Park de La Nucía en esta competición autonómica que contó con deportistas de otras comunidades, en tres modalidades: Scooter Freestyle, Skateboarding y Roller Freestyle; en esta última el también nuciero Iker Fuster hizo tercero el domingo.

Esta competición consolida a La Nucía, Ciudad del Deporte como una parada obligatoria para los amantes de las disciplinas urbanas. La tercera edición de “La Nucia Skate Open” fue organizada por la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana (FPCV) con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

Chacón y Molina “oros en casa”

La competición de 'Skateboarding' del III LANUSO se desarrolló el sábado por la tarde en las fantásticas instalaciones del Skate Park de La Nucía, donde brillaron con luz propia los riders nucieros. En la categoría femenina el triunfo fue para Valeria Chacón del Club Skate La Nucía, que subió a lo más alto del pódium, escoltada por Claudia Pérez y Alba Hernández, dos riders del Club Skate 'Mar Menor' de San Pedro de Pinatar (Murcia).

En categoría masculina hubo 'pódium nuciero' al completo, ya que tres riders locales quedaron en las tres primeras posiciones de la competición. En primera posición quedó Guille Molina, segundo fue Samu Cuevas y tercero fue Mauro Varela, que compitió mermado la gran final tras una caída.

La Nucia Skate Lanuso. / SD

La entrega de trofeos contó con la presencia de Sergio Villalba, concejal de Deportes, que felicitó a los “riders nucieros” por su gran competición, así como a su entrenador Pablo García por “su excelente trabajo con la cantera skate nuciera”.

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