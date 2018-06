Jorge Martín vence por milésimas en Mugello

El español Jorge Martín (Honda) se adjudicó la victoria por milésimas de segundo en el Gran Premio de Italia de Moto3 que se disputó este domingo en el circuito de Mugello, por delante de los italianos Marco Bezzecchi (KTM) y Fabio di Giannantonio (Honda).



A pesar del cuarto triunfo en la vida del madrileño, Bezzecchi mantiene el liderato del Mundial con 83 puntos, tres de ventaja sobre Martín y ocho sobre Di Giannantonio.





Bouncing back ??@88jorgemartin puts his Le Mans disappointment behind him to take an impressive win in Mugello ??#ItalianGP pic.twitter.com/TgqwSNAEWZ