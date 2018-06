Marc Márquez carga contra los tifosi que le abuchean

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró muy crítico y decepcionado este domingo con aquellos aficionados que se dedican a silbar sus actuaciones y celebran sus caídas. "Resulta curioso que celebren más la caída de un piloto que la victoria de otro, es curioso", destacó.



"Es algo que me esperaba, que celebren la caída de un piloto es muy triste, porque tenemos nuestros riesgos en pista, pero estamos en este punto y hay diferentes factores que nos han hecho llegar a aquí. No viene por sí solo", lamentó Marc Márquez, que el sábado tuvo que ver una tumba en su honor colocada por los tifosi en la zona de acampada de Mugello.



"Ya me lo dijeron todo -en alusión a esos aficionados- cuando el viernes estaba un piloto (Pirro) en la gravilla, que no sabíamos cómo estaba, no sabíamos si estaba vivo o muerto, porque después de una caída a 300 km/h. te puedes imaginar lo que puede llegar a pasar, y sólo estaban preocupados de abuchear a otro cuando le enfocaban las cámaras. Esto te lo dice todo", aseguró el piloto de Repsol Honda.



En cualquier caso, Marc Márquez recordó que la siguiente cita es en Barcelona, en "su" casa. "Está claro y siempre lo he dicho, en 2015 y 2016, que espero que nunca mi seguidores lo hagan, espero que sean aficionados al motociclismo y que tengan respeto a todos los pilotos", añadió.



"Es la parte más importante; cuando se cae un piloto, si te alegras, lo llevas por dentro, y ya está. Esto es motociclismo, nos jugamos la vida en la pista y es algo incontrolable, pero a mis seguidores les pido que no hagan nunca eso con ningún piloto", insistió Marc Márquez.



"El cable" de Jorge Lorenzo

Márquez fue sincero al afirmar que Jorge Lorenzo le echó "un cable ganando" la carrera este domingo. "Ha restado puntos a los perseguidores que estaban más cerca, pero no estoy contento de este resultado", apostilló."He tenido una caída y no es para estar contento, pero viene bien porque había gente que me veía campeón con una mano y esto no es así, siempre he recalcado que el campeonato es muy largo y que puede pasar de todo, aunque lo importante es que, pese a tener dos ceros y haber gastado el comodín que no quería gastar, estamos 23 puntos por delante, una carrera de ventaja, cuando el año pasado salí de aquí 37 puntos por detrás", explicó el piloto de Repsol.Márquez recordó que no se veía ganador en Mugello, pero que salió "con mentalidad ganadora". "He salido intentando arriesgar mucho en las dos primeras vueltas, lo he hecho, me ha salido bien, y cuando lo tenía todo más o menos posicionado, ha llegado la caída más inesperada que he tenido esta temporada", reconoció Marc Márquez."Ya dije que era una carrera para coger puntos y recalqué mucho esto porque sabía del riesgo, sobre todo por el neumático delantero, ya que eran unos neumáticos delanteros un poco especiales, que hacía un año que no traían, y me tocaba correr con eso. Hacía un año que no me caía, y un año que no montaba este neumático, así que todo ha coincidido", lamentó el piloto de Repsol.En cuanto a la victoria de Jorge Lorenzo, que anunció después su salida de Ducati, Marc Márquez dijo que "es un rival más, ya hacía tiempo que asomaba la cabeza y que estaba muy cerca y seguro que se ha quitado un peso de encima bastante grande y ha tapado alguna que otra boca"."Cuando más criticado estás, más rabia sacas, así que seguro que estará muy contento y yo nunca he dudado del talento de Jorge", aseguró el líder del Mundial de MotoGP