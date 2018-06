Reacciones a la muerte de Andreas Pérez

Innumerables han sido las muestras de afecto y de dolor por la muerte del joven piloto de 14 años Andreas Pérez, confirmada este lunes tras las gravedad del accidente que sufrió este domingo en la segunda carrera de Moto3 del FIM CEV en el Circuito de Montmeló.



Numerosos deportistas, no solo del motociclismo, y hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han querido mostrar su afecto y su apoyo a familiares y amigos a través de las redes sociales.





Muy triste por la muerte de Andreas Pérez. Descansa en paz. Mucha fuerza a la familia y los amigos!



Very sad to hear that Andreas Pérez has passed away. Rest in peace. My thoughts are with his family and friends! pic.twitter.com/CGQOIcYM1O