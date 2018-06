La respuesta de Márquez cuando Honda le preguntó por Lorenzo

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado este miércoles que la llegada de Jorge Lorenzo al equipo la próxima temporada será buena para mejorar en HRC y para su competitividad, y ha señalado que se le "consultó" si el balear "sería un problema" y que lo negó, viéndolo como un "reto más".

"Honda lo llevó muy bien o los periodistas lo hicieron mal, una de dos. He de decir que siempre me he sentido muy respetado por Honda y siempre me consultaron antes si para mí sería un problema. Y no, no quiero impedir que venga nadie. Cuanto más fuerte sea el rival, mejor para mejorar la moto", comentó Márquez a los medios sobre cómo se gestó el fichaje del balear tras la presentación del Gran Premio de Catalunya.

El de Cervera tiró de su sentido del humor para comentar la llegada del mallorquín. "Bueno, yo iba diciendo que quería un compañero fuerte pero quizá tampoco hacía falta Lorenzo, ¿no? Bromas aparte, será un reto y una motivación más", aseguró.

"Viene de otra moto, veremos cómo va y llega a un proyecto ganador como es HRC y será interesante. Acabemos primero la temporada, y será un reto nuevo. Si el compañero es fuerte ayuda a subir todo el nivel dentro del equipo", recalcó en este sentido.

Pero Márquez quiso tener palabras de agradecimiento a su todavía compañero, Dani Pedrosa, quien el jueves aclarará su futuro. "Siempre se le tiene que estar agradecido a Dani, han hecho un binomio muy bueno con Honda. No han conseguido un título por 'x' razones pero ha aportado mucho. Le estoy agradecido porque he aprendido mucho de él y me ha enseñado a pilotar la Honda", se sinceró.

Por otro lado, respecto al Gran Premio de Catalunya de este fin de semana, aseguró que llega a Montmeló en una situación diferente a la del año pasado. "Entonces llegaba por detrás y a 37 puntos. Esta vez vamos por delante, lástima de la última carrera porque siempre quieres más pero tenemos 23 puntos de ventaja, que es nada a estas alturas pero estamos contentos", señaló.

"Veremos cómo va el fin de semana, y dónde está el nivel de cada uno. Sin volvernos locos, la mentalidad es ganadora. Rivales somos todos, intentas tener a todos controlados aunque es imposible. Es un poco más peligroso Dovizioso, muy constante y rápido, pero los errores los podemos competer todos. Es muy difícil ganar y no fallar nunca", apuntó sobre el Mundial.