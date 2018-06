La escalofriante doble salvada de Marc Márquez

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, protagonizó una de las salvadas del año, en el curvón de acceso a la recta principal en bajada.



"¡Ha sido bonita! Bueno, larga, he tenido tiempo para pensar. Antes del entrenamiento Santi (Hernández, su jefe de mecánicos) me había rogado que por favor, no me cayese, que teníamos que ir a la primera y la segunda clasificación y por eso me he mantenido calmado todo el entrenamiento, menos en la última vuelta y la última curva, donde casi la lío", reconoció Márquez.





Y la curva 14 que asiste atónita a la última de @marcmarquez93. El piloto de Honda riza el rizo y patenta la doble salvada. CO-LO-SAL. #MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/5SmWlrzG2Z — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 16 de junio de 2018

"Ha sido bonita la salvada porque ha sido larga, estaba peleando con la rodilla, con el asfalto, con la goma, y cuando parecía que la tenía salvada he entrado en lo sucio y se ha vuelto a cerrar y por eso me he puesto de pie y he hecho un gesto para la gente; el show tiene que estar ahí y así la disfrutamos todos. Intentaré no repetirla en carrera", bromeó sobre una de sus numerosas salvadas, como la que protagonizó en València. Márquez dijo no saber a cuántos grados de inclinación llegó a estar en ese momento pero "ha sido poco porque enseguida la he conseguido levantar cuando se me ha ido y cuando la consigo levantar en el primer momento ya puedo empezar a jugar; a jugar entre comillas, para intentar salvarla"."Si pasa como en Mugello, que me caigo y me quedo ahí abajo, cuesta más porque tienes que tirar de todo y no puedes. Yo decía 'es suerte', pero, claro, algo estamos haciendo que cada vez es más y más", reconoce el piloto de Repsol Honda.