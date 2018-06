Viñales vuelve a lo más alto y Márquez sufre

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) volvió a lo más alto de la clasificación de MotoGP al ser el más rápido al final de la primera jornada de tandas libres para el Gran Premio de Holanda de la categoría, que este fin de semana se disputa en el circuito de Assen.



Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos, sufrió más de lo previsto y protagonizó nuevas "salvadas" de caídas de las suyas durante la segunda tanda, en la que se acabó viendo relegado a la octava plaza, justo por detrás de otro que también tuvo problemas y también español, Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18).





Viñales marcó un mejor tiempo final de 1:33.378 y a poco más de una décima de segundo se quedó el italiano, al manillar de la Suzuki GSX RR, con sus compatriotas Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), tras él, que apenas unos minutos antes habían llegado a estar a once milésimas de segundo entre ellos y otros dos pilotos más.Ese registro de Maverick Viñales y su rendimiento general no hizo sino confirmar que las Yamaha YZR M 1 van muy bien en el trazado holandés y que deben ser dos de las claras favoritas, la de Viñales y la de Rossi, al triunfo.La jornada comenzó con problemas para los pilotos de KTM, pues el británicose quedó tirado en medio de la pista con problemas mecánicos en una de sus motos que le penalizaron durante el entrenamiento, y poco después su compañero de equipo, el español Pol Espargaró, sufrió una caída, sin consecuencias físicas, pero que tambiénEn el caso de Ducati los cambios aplicados en las motos del italianoy el español Jorge Lorenzo, no fueron todo lo acertados que cabía esperar ya que tanto el uno como el otro dispusieron de un nuevo chasis, más rígido, en una de sus motos, y el trabajo con ambos les impidió rendir al máximo al término de la jornada, en la que fueron, respectivamente, sexto y séptimo.En lo que al piloto de Repsol Honda se refiere,, trabajó a destajo para intentar obtener el máximo rendimiento de su moto y en ocasiones se equivocó.Se le vio, al líder del mundial, salirse de la trayectoria en algunos puntos y realizar sus mundialmente famosas salvadas en otros, la que impresionó a todos fue a más de 180 km/h., en la curva siete., y el resultado final, la octava plazaTras Márquez acabó Alex Rins (Suzuki GSX RR), mucho mejor que en anteriores citas mundialistas y que por ahora tiene garantizado el pase directo a la segunda clasificación, lo que no sucede con(Repsol Honda RC 213 V), que acabó undécimo y deberá esforzarse el segundo día de entrenamientos si quiere estar con los mejores desde el principio.Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), ascendió posiciones des la decimoséptima plaza matinal hasta la decimotercera, por delante de(Ducati Desmosedici GP17), quien en su caso perdió tres plazas de la mañana a la tarde, al ser decimocuarto.Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), duodécimo en la primera tanda libre, mejoró en la segunda, pero ello no le permitió ganar posiciones y, muy al contrario, acabó decimoséptimo.En tanto que, aquejado de múltiples problemas, que se unieron a su caída -sin consecuencias para su físico-, aca decimoctavo por la mañana con su KTM RC 16 y vigésimo al final del día.