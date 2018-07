¿Qué tienen en común Marc Márquez y Rafa Nadal?

Marc Márquez llega en plena forma al Gran Premio de Alemania después de las emociones vividas con su triunfo en la Catedral del motociclismo, Assen. En el trazado de Sachsenring, el vigente Campeón y líder del Mundial ha ganado en sus últimas ocho visitas, marcando un récord que pocos deportistas pueden alcanzar en sus respectivas disciplinas.

El circuito alemán se ha convertido en el "patio particular" de Marc Márquez, al subir a lo más alto del podio ininterrumpidamente desde 2010: primero en la categoría de 125cc, luego por dos veces en Moto2, y desde 2013, en MotoGP. No todos los deportes tienen un calendario como el del motociclismo, en el que se visitan los mismos escenarios temporada tras temporada, pero algunas figuras han logrado hacer de determinadas pruebas sus auténticos fortines.

Es el caso de Martina Navratilova y sus seis triunfos en la hierba de Wimbledon entre 1982 y 1987, o Rafa Nadal y el Masters 1000 de Montecarlo, donde el tenista de Manacor ha conseguido ocho triunfos consecutivos (entre 2005 y 2012). También en el Principado fue donde Ayrton Senna forjó parte de su leyenda, al sumar cinco triunfos consecutivos en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

No hay que olvidar que cada deporte es único y comparar todas las hazañas de sus protagonistas sería una tarea imposible, pero un dicho con el que cualquier campeón comulga es que lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Con apenas 25 años, Marc Márquez ya ha situado su nombre a la altura de algunos mitos del deporte y aunque no suele mirar las estadísticas, es uno de los habituales en ellas y este fin de semana en Alemania tendrá ante sí la oportunidad de seguir superando retos.