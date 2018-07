Dani Pedrosa anuncia su retirada

Dani Pedrosa se baja de la moto. Era ya un secreto a voces, pero este jueves lo ha anunciado en una rueda de prensa. El piloto catalán, tricampeón del mundo, ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión después de tantos años compitiendo y pese a que tenía bastantes ofertas para continuar en la élite del motociclismo mundial.

"El año que viene no estaré en el campeonato. No estaré en MotoGP. Esta decisión ha sido muy dura de tomar. A pesar de que he tenido opciones muy buenas para continuar, tengo que decir que no disfruto al máximo de la competición y que ahora mismo tengo otras prioridades. He podido completar mi sueño de ser piloto", ha asegurado Pedrosa, que no irá así al nuevo equipo de Aspar con Yamaha.