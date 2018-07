Vídeo: Escalofriante caída de Jaume Masià en Alemania

Jaume Masià saldrá desde la cuarta posición de la parrilla de salida en el Gran Premio de Alemania, pero el piloto de Algemesí a punto estuvo de ni siquiera poder participar en la sesión de clasificación. Todo por culpa de una caída en el FP3 de este sábado, que le ha mandado directamente al centro médico para comprobar que no hubiera nada roto o una lesión de gravedad.





MASSIVEEEEE highside for @jaume_masia ??



The youngster certainly felt that one ??#GermanGP pic.twitter.com/Zot68pyOGJ