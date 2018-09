¿Qué opina Lorenzo sobre el nuevo pique Márquez-Rossi?

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) dijo, sobre la disputa entre Valentino Rossi y Marc Márquez, que este jueves en Misano Adriático vivió un nuevo episodio al negarse el italiano a estrechar la mano del español, que "se equivocan los dos".



"En mi opinión, se equivocan los dos. Valentino se equivoca al no darle la mano y creo que es demasiado orgulloso, una actitud de niño pequeño, y sobre todo se equivoca al tener la oportunidad de decir a sus aficionados que en el podio y en los circuitos no deben silbar a sus rivales, que no han hecho nada para merecer eso", manifestó.



"Y Márquez se equivoca en el sentido de que a él le afecta mucho lo que haga Valentino, y debe pasar olímpicamente de lo que haga y seguir su rumbo. Si no le quiere saludar, no le quiere dar la mano, pues ya está; pasa de todo y sigue por tu camino. Creo que en ese sentido se equivoca, pero vuelvo a repetir que es mi opinión y cada uno decide lo que quiere hacer", añadió.





Lorenzo fue líder el pasado año de la carrera dehasta que sufrió una caída en la séptima vuelta, y al referirse a la cita de este fin de semana aseguró que está "en un buen momento de forma", pues dijo tener "la moto cogida por la mano" y llevarla bien "en casi todos los circuitos" "Y éste es uno que me gusta mucho", afirmó."Hicimos un gran test aquí, también en Aragón la semana pasada, pero los fines de semana de gran premio siempre son diferentes porque hay más categorías y el asfalto va cambiando, pero en principio llegamos aquí muy bien y convencidos", destacó Lorenzo.