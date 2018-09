Dalla Porta gana en Misano y Jorge Martín es el nuevo líder

El italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) obtuvo su primera victoria en el mundial de motociclismo al imponerse, por apenas 58 milésimas de segundo, en el Gran Premio de San Marino de Moto3 en el circuito "Marco Simoncelli" de la localidad italiana de Misano Adriático.



Jorge Martín, que logró una más que trabajada segunda plaza y vio como el hasta ahora líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) se iba por los suelos a poco más de una vuelta para el final, recupera la primera posición en la clasificación provisional del mundial.



Al apagarse el semáforo, el argentino Gabriel Rodrigo (KTM) sorprendió al líder de entrenamientos, Jorge Martín (Honda), quien enfiló la primera curva en la segunda posición, aunque su propio compañero de equipo, el italiano Fabio di Giannantonio ya le había ganado la posición.



En la siguiente curva Di Giannantonio se puso por delante de él, mientras el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) pasó de la sexta a la tercera plaza antes de concluir el primer giro de carrera.



Di Giannantonio concluyó líder la vuelta inicial, perseguido por Rodrigo, Bezzecchi y Martín, con Jaume Masiá (KTM) en la sexta plaza, en tanto que Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), que recuperó desde el final de la formación de salida hasta la vigésimo tercera plaza, se fue por los suelos en la curva seis sin posibilidad de continuar.



Como tampoco la tuvieron muchos de quienes se vieron involucrados en una multitudinaria en la que se vieron involucrados en la entrada a la recta de meta, en donde Jaume Masiá (KTM) se va por los suelos y quienes vienen por detrás, Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), Enea Bastianini (Honda), Niccolo Bulega (KTM) y Ayumu Sasaki (Honda), no pueden evitarlo y acaban todos ellos por los suelos.







Early drama: a multi-rider crash in #Moto3 at Misano ?? The final corner claims five riders in the opening laps! #MotoGP | VIDEO ?? https://t.co/Ctg5JdqKIf pic.twitter.com/NVGtdmlHWM

Here are the results from the first race of the day ??@dallap48 takes his first ever #Moto3 victory ??#SanMarinoGP ???? pic.twitter.com/zjUl0hgxUV