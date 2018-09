Márquez y Lorenzo discrepan sobre la sanción a Fenati

Marc Márquez tiene muy clara su postura respecto a la sanción al piloto italiano de Moto2 Romano Fenati, que fue suspendido dos carreras por accionar el mando del freno de su compatriota Stefano Manzi, y le parece "poco".

"Sólo dos grandes premios me parece poco, pero al menos son dos carreras", destacó.

"Tienen que analizarlo todo y Dirección de Carrera tiene que poner mano dura, ya que en una acción de ese tipo tienen que analizarlo todo y da igual aunque se te pare el cerebro; bueno, que se le ha parado, pero hacer esas cosas, tocar el freno en mitad de una recta a 200 por hora, tiene que tener una sanción ejemplar", afirmó Marc Márquez.

"Si le tienen que dejar sin correr hasta la temporada que viene, que le dejen, al final no pasa nada; el asunto es que somos chavales jóvenes y tenemos que aprender de las cosas, pero si a un chaval le dejas hasta el año que viene sin correr, una sanción ejemplar, ya te digo que nadie lo va a hacer más, ni él tampoco", recalcó el campeón del mundo de MotoGP.

Por contra, Jorge Lorenzo, al ser preguntado sobre la sanción de dos grandes premios al italiano Romano Fenati, reconoció que "lo que ha hecho Romano -Fenati- es horrible, no se debe hacer, pero habría que saber qué es lo que hizo antes Manzi".

Lorenzo hizo estas declaraciones sin siquiera conocer la sanción impuesta a Stefano Manzi, de quien dijo que "es cierto que no sólo en estas carreras, sino también en anteriores, Manzi es muy impulsivo, casi temerario, y seguro que a Romano le ha hecho las mil y una antes de que hiciera esa acción, que es indiscutible, no se debe hacer, pero seguro que con Manzi no es la primera vez, le habrá hecho cinco o seis muy, muy...."

En cualquier caso, Jorge Lorenzo recalcó que "lo de Romano no se debe hacer, pero habría que ver qué ha hecho Manzi antes. ¿Dos carreras? -se preguntó Lorenzo- Es correcto -respondió-, yo creo que Romano va a entender que no se debe hacer y no lo volverá a hacer", aseveró el piloto de Ducati.

Eso sí, a pesar de la sanción de dos grandes premios, Fenati estará mucho más tiempo alejado de las pistas, ya que su actual equipo le ha rescindido el contrato y el que le había fichado para el próximo año (el equipo MV Augusta) está valorando romper el acuerdo también.