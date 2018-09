¡¡¡Fenati se retira!!!: "Volveré a trabajar en la ferretería de mi abuelo"

Una acción antideportiva le ha cambiado la vida para siempre. Romano Fenati ha sorprendido al mundo del motociclismo anunciando su retirada del Mundial con apenas 23 años después de ser expulsado por su equipo y quedarse sin moto para el próximo año por su vergonzosa acción ante su compatriota Stefano Manzi en la recta de meta, cuando le frenó la moto a más de 200 km/h. poniendo en grave peligro su integridad física.

Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que le costaron también dos carreras de sanción, además de infinidad de críticas de pilotos, equipos y aficionados al motociclismo.

Así, a pesar de haber mostrado arrepentimiento en la jornada del lunes después de justificar su acción después de la carrera, ha decidido porner punto y final a su carrera, tal y como ha señalado en unas declaraciones al periódico 'La Repubblica'."He terminando con el mundial de motos, no correré más. Ahora volveré a trabajar en la ferretería de mi abuelo. También tengo un proyecto en Ascoli del que no quiero hablar. ¿Si echaré de menos las motos? Yo siempre he corrido para ganar, para ser Romano Fenati. Pero me doy cuenta de que nadie se preocupa por mí y por lo que estoy pasando. Así que es mejor decir adiós para siempre. Me equivoqué, es verdad: me disculpo con todos".

Eso sí, antes también tuvo tiempo para criticar a Manzi, al que acusa de ponerle en peligro también en acciones precedentes en carrera. "¿Quieres ver mi casco y mi mono?. Hay una larga franja negra: la goma Manzi. Él me atacó tres veces y él también podría haberme matado, como dices. La última vez que lo había hecho fue 500 metros antes, entonces pensé: ahora hago lo mismo, te muestro que puedo ser "malo" y tal vez finalmente entenderás lo que significa. Pero nunca pensé lastimarlo, lo juro".

Cabe recordar que su acción ya le llevó a una sanción de dos carreras, en la que no todos los pilotos estaban de acuerdo, entre ellos Marc Márquez y Jorge Lorenzo.