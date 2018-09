Tito Rabat: "Recuerdo la pierna como una serpiente"

El relato de Tito Rabat sobre el momento en que una MotoGP le impacta en Silverstone y le rompe la pierna derecha por tres partes resulta escalofriante. El barcelonés lo ha contado este viernes en declaraciones a MotoGP.com, donde también asegura que confía en reaparecer en Tailandia si los médicos se lo autorizan. Mientras tanto, será Jordi Torres quien debutará en la categoría reina.



"Recuerdo que iba a fondo en la recta", explica Tito Rabat sobre cómo acabó su viernes de entrenamientos en Silverstone antes de que el Gran Premio se suspendiera el domingo por la lluvia y el mal drenaje del nuevo asfalto. "Había puesto sexta y la moto empezó a hacer 'aquaplaning'. Me tiré de la moto, empecé a dar vueltas y me quedé en el suelo. Esto fue una mala decisión y algo que he aprendido, a no quedarme ahí. Por suerte, pude ver a Rins que me estaba avisando y me giré y vi la moto de Morbidelli viniendo hacia mí. Me levanté y la moto me golpeó en la pierna, no en el cuerpo. Recuerdo la pierna como si fuera una serpiente y vino el Doctor Charte y el equipo médico a ayudarme. Me aliviaron bastante el dolor".



Pese a todo, Rabat está contento por su actual temporada: "Está siendo mi mejor temporada. En en el campeonato no estamos lo delante que merecemos. Hemos tenido dos carreras en las que lo estábamos haciendo bien (Montmeló y República Checa) pero no hemos podido terminar. Este año con la Ducati tengo esperanzas e ilusión a tope. En los entrenos y en la Q2 estoy cerca de los primeros. No hemos acabado de rematar en carrera un extraordinaria, pero hemos estado en el top 10 varias veces".



Y sobre el actual estado de su pierna derecha, comenta: "Mucho mejor. Ya puedo dormir bien, ya casi flexiono la rodilla al cien por cien. Puedo empezar a apoyar peso, aguanto el 30 por ciento de mi cuerpo. Poco a poco, ya hemos pasado la fase difícil, y ahora podemos hacer más ejercicios y a trabajar la flexibilidad. Lo más complicado de todo ya ha pasado y tengo ganas de volver a montarme en la moto".





¡Hola a todos! ¡Muchas gracias por los mensajes y todo el apoyo! Ya recuperándome y pensando en volver pronto a casa.

Thank you very much for all your support. Already recovering and looking forward to go back home.#MotoGP#BritishGP#realeavintiaracing pic.twitter.com/jc4PCxe45G — Tito Rabat (@TitoRabat) 28 de agosto de 2018

Cambio de motos en Avintia

"Lo que es seguro es que no voy a ir a Aragón", añade. "Yo creo que, siguiendo los plazos, ya podría ir, pero no al cien por cien. Me gustaría mucho ir a Tailandia, creo que podría ir seguro, pero la última palabra la tienen los doctores, que son los que se ocupan de mi pierna".El español Jordi Torres se unirá al equipo Reale Avintia Racing la semana que viene en el Gran Premio de Aragón , donde pilotará la Ducati GP16 del belga Xavier Simeon , mientras que éste disputará su segunda carrera sobre la moto del lesionado Tito Rabat, según informa la escudería de MotoGP Torres compitió en la categoría de Moto2 de 2010 a 2014 , con varios podios y la victoria en Sachsenring en 2013. Dos años después decidió probar suerte en el Mundial de Superbike y en su primera temporada estuvo siempre entre los cinco primeros y sumó varios podios y una victoria en la última carrera de la temporada, en Catar. Tras varias temporadas en Superbike, actualmente compite con MV Agusta.El viernes de la semana que viene en Aragón será la primera vez que Torres se suba en una MotoGP. En el pasado Gran Premio de San Marino debutó con el Reale Avintia Racing el francés Chris Ponsson, cuyo rendimiento no ha sido satisfactorio.Así, Torres ha sido ahora el elegido para correr para el equipo Reale Avintia en el MotorLand y en las carreras que los doctores del Hospital Unversitari Dexeus consideren necesarias para que Rabat pueda recuperarse al cien por cien de la desafortunada lesión en la pierna derecha, informa el equipo."Lo primero de todo es agradecer al equipo la oportunidad que me han brindado. Ahora mismo estoy entre emocionado y aterrorizado, pero siempre es un desafío poder probar una moto de tanto calibre como es una MotoGP", señala Torres en declaraciones que difunde el equipo."Será un experiencia única que un día podré contar a mis nietos. Ahora, en serio, tengo muchas ganas de probar la moto y ver cómo evoluciono. Sé que el campeonato tiene un nivel altísimo y en un fin de semana es muy difícil asimilarlo todo, pero intentaré aprender lo máximo posible y aprovechar mi experiencia", agrega."Creo que es algo positivo, conozco de sobra al equipo y yo intentaré poner todo de mi parte, a partir de ahí, a ver lo que sale. Es más difícil de lo que todos pensamos, pero voy con una actitud positiva y con ganas de sacar lo mejor posible de esta oportunidad", afirma.Torres da la las gracias a su mánager por su trabajo y a MV Agusta por darle "permiso para estar en Aragón". "De momento es una carrera, pero podrían ser dos. Sobre todo quiero desear a Tito una pronta recuperación porque no se merece el accidente que tuvo, pero sé que volverá rápido, porque es un luchador", concluye.