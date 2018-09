Lo que opinan los pilotos de MotoGP sobre el caso Fenati

El caso Romano Fenati, que ha decicido retirarse del motociclismo tras su acción con Manzi en plena recta de Misano, en la que le tocó el freno, no ha pasado desapercibida en Motorland Aragón. El despido del italiano por parte de su equipo y del que le tenía fichado para la próxima temporada, así como la retirada de su licencia por la Federación italiana, y la llamada de la FIM para declarar, han sido algunos de los castigos a Fenati, que podría así haber puesto final precipitadamente a su carrera. Algunos de los principales pilotos de MotoGP se refirieron en Alcañiz al caso Fenati. Esto es lo que dijeron:

Valentino Rossi:

"Lo que hizo Fenati fue grave y peligroso. Pero lo que pasó después, el lunes, no lo entiendo. Se le dio demasiado fuerte a Romano. Todo el mundo ha exagerado. Escuché opinar a gente que ni siquiera ha visto una carrera de motos. Fue más importante la noticia de Fenati que el triunfo de Dovizioso y Ducati. Seguramente dos carreras de sanción son pocas. Puede que tres sea la medida justa. Pero eso tendría que ser todo"

Marc Márquez:

"La acción de Fenati fue dura, se tenía que imponer una sanción dura y dos carreras fui de los que comenté que me parecía poco, pero sí que no estoy de acuerdo en todo lo que se ha creado alrededor de manera mediática, en lo que se ha empujado a este chaval".

"No hay que olvidar que somos todos muy jóvenes, Fenati creo que tiene 22 años, así que todavía se está madurando en la vida, en la pista y está claro que debe de haber castigo, pero tal y como se le ha atacado creo que tampoco era necesario".

"Entiendo el momento en el que lo dijo y espero que en un futuro reflexione y que vuelva a las pistas, ya que es un piloto con mucho talento; que sí, que ha hecho cosas muy malas y tiene que madurar, pero somos muy jóvenes y vamos madurando dentro de la pista y también fuera. Hubo un momento en Italia y aquí, en España, que parecía que el chaval se tenía que suicidar, se le atacó demasiado y se le hizo un punto más de lo que tocaba, pero parece que ya se ha olvidado y vamos a ver si pasamos página".

Jorge Lorenzo:

"Si sólo ves los cinco segundos de la acción, es indefendible y no se tendría que hacer nunca, pero el motivo por el que Romano hace eso no es porque se le gire la cabeza, sino que viene de unas acciones entre él y Manzi muy descontroladas".

"No pensaban en la carrera, sino en fastidiarse el uno al otro y ahí empezó Manzi, que tiene antecedentes de ser un piloto extremadamente agresivo. Sacó de sus casillas a Romano, que hizo esa acción indefendible en lugar de dejar que se fuese para ir luego a Dirección de Carrera a solucionarlo fuera de la pista y no hacer eso".

"No sé cuántas carreras lleva, pero además de esa patada a otro piloto (Niklas Ajo), no creo que Romano sea un piloto de los más inconscientes y de los que hace locuras, si bien de todos es sabido que es muy dado a ser muy caliente en determinadas situaciones, y eso se debe tratar".

"Yo nunca hice una acción de ese tipo, pero también era un piloto muy caliente y lo fui mejorando. Eso se lo tendría que tratar con especialistas o trabajando sobre él mismo, pero creo que se ha sido demasiado injusto con Fenati y se le tendría que dar otra oportunidad. Eso de romper el contrato o no cogerlo el próximo equipo creo que ha sido demasiado injusto para él".

Andrea Dovizioso:

"Necesitaba una sanción dura porque ya había hecho cosas antes y quizás no lo entendió, pero como ha dicho Marc, la prensa ha hablado demasiado y tomaron un camino equivocado, porque dijeron tonterías, no hablaron de carreras. Además las redes a veces crean situaciones peores, con odio en las reacciones cuando la gente habla porque quizás no entienden la realidad".

Cal Crutchlow:

"No cambio mi forma de verlo. Fenati ha pedido perdón y ahora todo el mundo se tiene que sentir mal. Pero yo no me lo creo porque ha hecho muchas cosas raras. No somos ángeles en pista, pero eso ya son otros límites, así que no he cambiado de opinión".