Retiran la licencia a Fenati hasta el final del Mundial

El piloto italiano de Moto2 Romano Fenati no podrá disputar lo que resta de Mundial una vez que la FIM, tras reunirse con él en Mies (Suiza) para estudiar el incidente que tuvo con Stefano Manzi en San Marino, ha optado por retirarle la licencia hasta el final del campeonato.



"Tras la reunión con el piloto y su representante, la FIM ha decidido retirar la licencia de Fenati hasta el final del presente año", anunció la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) en un comunicado.



En el mismo, aseguran que el italiano, de 22 años, podrá recuperarla de cara a la nueva temporada. "Una nueva licencia para la temporada 2019 estará garantizada para él sujeta a las condiciones del reglamento de la FIM", aportó la federación.



Fenati, en el pasado Gran Premio de San Marino, accionó en plena recta y a más de 200 kilómetros por hora el freno de su rival y compatriota Stefano Manzi, en una acción antideportiva que le costó una primera sanción de dos carreras, y ahora perder la licencia hasta final de campeonato.





Fenati penalty: Italian suspended from two Grands Prix The #Moto2 rider will not take part at Aragon or Buriram following Misano incident, Manzi also penalised #MotoGP | #SanMarinoGP ?? https://t.co/DccVImFKfz pic.twitter.com/1XLAvaNj0y