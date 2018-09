Comunicado del padre de Jorge Lorenzo

Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, no ha dejado pasar la ocasión para opinar sobre el lance en la primera curva de Motorland Aragón que acabó este domingo con su hijo por los suelos y lesionado. El culpable según él no es otro que Marc Márquez, a quien le acusa de "una acción premeditada y exquisitamente calculada".



Este es el comunicado que a través de un hilo de Twitter publicó ayer Chicho Lorenzo:



"La toma del helicóptero aportaría más pruebas pero esta es muy buena para saber qué pasó en esa apurada de frenada y primera curva. La cosa está muy clara a no ser que seas un periodista vago y cortesano que crees saberlo todo cuando no tienes ni idea de nada o un antilorenzo".





1 La toma del helicóptero aportaría más pruebas pero esta es muy buena para saber qué pasó en esa apurada de frenada y primera curva. La cosa está muy clara a no ser que seas un periodista vago y cortesano que crees saberlo todo cuando no tienes ni idea de nada o un antilorenzo. https://t.co/FzT2JSFiu6 „ chicho lorenzo (@chicholorenzo) 26 de septiembre de 2018

2 las zonas verdes se hicieron para evitar que errores acabasen en caídas, pero salirse a ellas siempre tiene sanción cuando lo que está en juego es importante. Vuelta perdida si es en cronos o distintas sanciones progresivas si es en carrera, aunque solo sean unos centímetros. „ chicho lorenzo (@chicholorenzo) 26 de septiembre de 2018

3.Esa apurada de frenada hubiese acabado en caida de no ser por la zona verde, pero no fue una trazada fortuita, porque no da puntada sin hilo, fue algo premeditado y exquisitamente calculado, usando una "zona ilegal" para, literalmente, humillar al rival, con resultado de lesión „ chicho lorenzo (@chicholorenzo) 26 de septiembre de 2018

4 Nada que no haya sucedido antes con distintas formas. Embestir, tirar, sacar al rival de la pista, todo vale con tal de ganar, ganar, ganar, ganar. Total todo se arregla con ir al box a pedir disculpas, una vez más de tantas y tantas o con una llamada al móvil. „ chicho lorenzo (@chicholorenzo) 26 de septiembre de 2018

5Y los mismos que lapidaban a Lorenzo cuando se quejaba del pilotaje peligroso de otros, ahora vuelven a lapidarlo, a pesar de sus huesos rotos, de su impotencia al ver que no pasa nada, que de competición entre caballeros nada, que de respeto a los rivales nada, que todo vale „ chicho lorenzo (@chicholorenzo) 26 de septiembre de 2018

6 Tenemos a los mejores pilotos del Mundo, trabajadores incansables comprometidos con su profesión, pero el porcentaje de aficionados o periodistas que están a su altura es muy bajo. Encajarían mejor en el circo romano o en el espectáculo de lucha extrema disfrutando de la sangre „ chicho lorenzo (@chicholorenzo) 26 de septiembre de 2018

