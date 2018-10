Escalofriante atropello a un piloto en Assen

Tommy Bridewell atropelló fortuitamente a Dan Linfoot, piloto también del campeonato británico de Superbikes, en plena recta del circuito de Assen, en los Países Bajos, en la prueba celebrada este fin de semana.



Tras la chicane mítica de 'La Catedral', Linfoot perdió el control de su moto en un lance con otro rival, y tras perder la rueda delantera se cayó. Bridwell no pudo evitar el escalofriante atropello, mientras la moto del primero se incendiaba tras impactar con el suelo.



El propio piloto, tras ser evaluado por los médicos en el hospital al fue fue trasladado, subió a su perfil de Twitter un mensaje tranquilizador para sus aficionados. A pesar de la dureza de las imágenes, salió ileso, aunque con dolor por todo el cuerpo.





Thanks to everyone for the outpouring of messages regarding today´s accident. Firstly thanks to all medics at Assen, great service as always. Sorry @tommybridewell and all others involved. I´ve got away lightly with no injuries but gonna be sore for a few days. Thank you all. pic.twitter.com/iaGn3fxZKH