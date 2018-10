Última hora: Arón Canet no podrá correr en Tailandia

Justo un día después de confirmarse que Arón Canet no seguirá el próximo año en el Estrella Galicia de Moto3, el piloto valenciano ha recibido la mala noticia de no poder participar en el Gran Premio de Tailandia de este fin de semana tras los resultados de las últimas pruebas médicas a las que ha sido sometido tras el GP de Aragón.

En ellas se le ha detectado una doble fractura de escápula en el complejo articular del hombro izquierdo, enlace entre tronco y hombro que regula la estabilidad, fuerza y movilidad del último. Durante la misma revisión también se le diagnosticó una subluxación del mismo hombro izquierdo, por lo que se ha descartado su participación en el GP de Tailandia con el fin de materializar su recuperación lo antes posible.

El propio Canet admite que es un golpe para él, pero ya piensa en estar recuperado para el siguiente Gran Premio de Japón. "Es una lástima no poder correr en Tailandia. Tras la carrera en Aragón me han descubierto nuevas lesiones derivadas de la caída de hace unas semanas en San Marino. Así que hemos decidido no forzar en el apartado físico, pues esto dificultaría la recuperación. Es una lástima no poder correr ahora en Tailandia, ya que tenía muchas ganas de rodar en un circuito nuevo que, por las pocas referencias que tenía, parece muy rápido y divertido. Si embargo, lo importante ahora es recuperarse lo antes posible para llegar a la carrera de Japón".