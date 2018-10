Xavi Forés estalla al verse sin su Ducati en 2019

Xavi Forés logró su cuarto podio del curso en Magny Cours (Francia) el pasado sábado, y a falta de dos citas y cuatro carreras sigue séptimo del Mundial de Superbike, por detrás de las motos oficiales con una Ducati privada, a 19 puntos del sexto, y líder de los pilotos independientes.

A pesar de ello, y tras su tercer y mejor año en el Barni Racing con Ducati, no tiene moto para 2019 después de que se haya filtrado que Michael Ruben Rinaldi será el piloto colocado por el patrocinador Aruba en el equipo satélite, ya que el oficial ha confirmado a Chaz Davies y al español Álvaro Bautista, que procede del Mundial de MotoGP.

«Barni siempre me ha dicho que no pueden poner dos motos, sería demasiado caro. Lo entiendo, es un equipo privado y necesita dinero para seguir adelante. Si Rinaldi paga por su sitio, está bien, lo entiendo desde el punto de vista de Barni. Pero si quieres que Rinaldi pilote, debes darle una moto en tu equipo y no en el mío. Juegan con mi futuro, con lo que me da de comer. Odio este negocio», declaró el de Llombai, el piloto con más éxitos en Ducati en los últimos años, en 'Speedweek'.

«No puedo hacer nada más que demostrar en cada carrera que soy lo suficientemente bueno para este campeonato. Desafortunadamente ahora no tengo sitio y tengo que esperar. He demostrado que puedo subirme al podio con una moto competitiva, soy el único privado que ha subido al podio cuatro veces este año. No quiero pilotar para un equipo que no puede hacer eso», añadió el valenciano.