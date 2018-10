Horarios de MotoGP: Gran Premio de Tailandia en el circuito de Chang

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) intentará dar otro paso hacia su quinto título mundial de la categoría de MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Tailandia, novedad en el calendario del campeonato y que se disputa en un trazado de Buriram que sólo conocen de tres días de test en febrero.

El trazado tailandés abre el tramo final del Mundial y la siempre clave gira transoceánica, donde, tras esta carrera, habrá otras tres consecutivas (Japón-Australia-Malasia) sin descanso antes del cierre en el Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), a donde espera llegar el de Cervera con una nueva corona en su poder tras lo visto durante la temporada. Sin embargo, deberá vigilar los fallos y, sobre todo, las caídas que en este momento pueden costar muy caro por la ausencia de tiempo de recuperación.

El catalán ha controlado bastante bien todo el campeonato y su sexta victoria del año en el Gran Premio de Aragón le deja muy cerca de volver a saborear la gloria. Así, a Tailandia llega con casi tres carreras de ventaja (72 puntos) sobre Andrea Dovizioso (Ducati) y otro triunfo más le haría llegar a la casa de Honda con su primera 'bola de título'.

Los horarios (en hora peninsular) del Gran Premio de Tailandia de MotoGP son los siguientes (puedes seguir la carrera de MotoGP en directo aquí).



VIERNES

04:00h / 04:40h Moto3 (FP1)

04:55h / 05:40h MotoGP (FP1)

05:55h / 06:40h Moto2 (FP1)

08:10h / 08:50h Moto3 (FP2)

09:05h / 09:50h MotoGP (FP2)

10:05h / 10:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

04:00h / 04:40h Moto3 (FP3)

04:55h / 05:40h MotoGP (FP3)

05:55h / 06:40h Moto2 (FP3)

07:35h / 08:15h Moto3 (QP)

08:30h / 09:00h MotoGP (FP4)

09:10h / 09:25h MotoGP (Q1)

09:35h / 09:50h MotoGP (Q2)

10:05h / 10:50h Moto2 (QP)

DOMINGO

03:40h / 04:00h Moto3 (WARM UP)

04:10h / 04:30h Moto2 (WARM UP)

04:40h / 05:00h MotoGP (WARM UP)

06:00h / Moto3 (CARRERA)

07:20h / Moto2 (CARRERA)

09:00h / MotoGP (CARRERA)