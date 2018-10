Márquez desvela lo que le dijo Lorenzo por teléfono

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que tras hablar con Jorge Lorenzo (Ducati), su futuro compañero de equipo en HRC, sobre el incidente en el pasado Gran Premio de Aragón, ha quedado "todo bien" entre ellos, pese a que el mallorquín haya seguido mostrándose crítico con la acción que le costó irse al suelo en la primera curva y que le haya dejado 'tocado' para el Gran Premio de Tailandia.

"Fue en la primera curva, incidente de carrera, un lance.... No pierdo el tiempo hablando de esto. Me quedo con lo del teléfono, me dijo lo mismo y todo bien", aseguró este juevses Márquez en rueda de prensa en el circuito de Buriram, escenario este fin de semana del Gran Premio de Tailandia.

En este sentido, reiteró que llamó a Lorenzo y que solucionaron lo sucedido, cuando en la primera curva tuvieron un encontronazo, por la zona sucia del trazado, y Jorge Lorenzo su fue al suelo mientras que Márquez pudo seguir y acabó ganando la carrera.

"He hablado con Jorge, le llamé el lunes para saber cómo se sentía a nivel físico porque me preocupa mi futuro compañero de equipo. Él tiene su opinión, yo la mía, y nada más", zanjó al respecto.

Lorenzo, pese a su luxación en un dedo, tiene el visto bueno médico para correr en Tailandia este fin de semana. La pasada semana, su padre Chicho Lorenzo, consideró en Twitter la acción de Márquez como "premeditada y exquisitamente calculada".

Una carrera, la tailandesa, que se estrena en el Mundial de MotoGP y Márquez, líder del campeonato, la afronta como todas. "La mentalidad es la de siempre, la de Aragón, Misano, Red Bull Ring... Intentaremos iniciar el viernes con la mentalidad de luchar por la victoria el domingo", aseguró.

"Y ahí ya veremos si estoy listo para luchar por la victoria o me tengo que conformar con puntos. Ya veremos, habrá que correr algún riesgo durante el fin de semana. Hicimos un test en invierno aquí pero los fabricantes han llegado con motos diferentes y será interesante ver a qué nivel está cada uno", manifestó.

El catalán celebró, eso sí, que se haya cambiado el carril de entrada al 'pit lane', más lejano y más seguro al alejarse de la última curva. "Lo hablamos en la comisión de seguridad de la entrada, es más natural y es lo suficientemente segura. Estoy contento con esa modificación", aseguró.

En cuanto a su 'viaje' ficticio desde Bangkok en el típico taxi 'tuk-tuk' hasta el circuito de Chang, bromeó con apuntarse a una carrera en estos vehículos y aseguró que "apostaría" por él como ganador.

"Fue un día bastante duro, la temperatura era más alta que aquí incluso. Pasamos un buen día con la gente de Dorna, pude llevar un 'tuk-tuk' en la ciudad. Hemos podido conocer Bangkok, que nunca había estado de visita, pero ya estoy concentrado en el Gran Premio", sentenció.