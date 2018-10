Solo Jonathan Rea puede con Xavi Forés

Cada carrera que pasa se hace más inexplicable pensar que no tiene equipo para el año que viene. Xavi Forés ha vuelto a demostrar este fin de semana que está entre los mejores pilotos de la parrilla del Mundial de Superbike y ya no solo por su espectacular segunda posición ayer, sino por su cuarta plaza en la primera carrera del sábado, en la que le faltó una vuelta para subir de nuevo al podio.





.@XaviFores becomes the BEST independent rider of 2018. What a great performance of the spanish rider ??#ARGWorldSBK ???? pic.twitter.com/QU4sYfhDRg