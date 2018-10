Jorge Lorenzo no correrá en el GP de Japón

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), quien este viernes se probó en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de MotoGP y decidió no disputar el gran premio, descartó también operarse de su lesión pues "está soldándose".

"Ahora es demasiado tarde porque la lesión ya está soldándose, pero descartada no está, porque se tienen que ver todavía tendones, ligamentos etcétera, pero una lesión así, que parecía incompleta y no se sabe si es completa o qué es, pues la verdad es que es una fisura bastante larga y si no está desplazada, no se opera".

"Estoy triste, pero ya lo estaba ayer y los últimos dos días, porque sabía que iba a ser muy complicado participar en este gran premio y así ha sido ya que lo que esperaba se ha cumplido e incluso me he visto un poco peor de lo esperado", lamentó Lorenzo, que se lesionó tras su caída en la primera curva del GP de Aragón tras ser adelantado por Marc Márquez, en una acción muy criticada por el padre del balear, Chicho Lorenzo.

"Hemos tenido la mala suerte de lesionarnos cuando venían tres o cuatro carreras seguidas, a veces sucede y no se puede cambiar, pero hay que encontrar las soluciones más inteligentes posibles y que no afecten a mi condición, sobre todo a corto plazo, pero también a medio plazo", reconoció el piloto de Ducati, que el próximo año correrá con Honda, equipo con el que Marc Márquez puede conquistar en Japón su quinto título de MotoGP y el séptimo de su carrera.

Y sobre la posibilidad de disputar la siguiente cita, la semana que viene en Australia, dijo no saber "lo que va a pasar en seis días, pero si en catorce días no ha recuperado mucho, en seis días será complicado que lo haga".

"Seguramente irá a mejor y, cada día, mejorará un pequeño tanto por ciento, pero no me quiero precipitar ya que tendremos que hacer otra resonancia magnética y ver qué consejos nos dan todos los doctores, tanto los de la clínica como los de confianza de Ducati y la mía de confianza y, a partir de ahí, tomar una decisión", señaló Jorge Lorenzo.