Xavi Forés: "Agotaré las posibilidades de seguir en Superbike"

Ser el primer campeón independiente y tener el sexto puesto a tiro después de cinco podios (dos segundos y tres terceros), no ha sido suficiente para que Xavi Forés (Llombai, 1985) tenga moto garantizada para el que sería su cuarto año en el Mundial de Superbike, un campeonato en el que espera poder seguir aunque también valora posibles alternativas.

¿Cómo está su situación, cuando solo faltan las carreras de Losail?

Está todo igual, en el aire, hay pocas motos disponibles y somos muchos peleando por ellas. A ver si con estos podios tengo un poco de suerte y suena la campana. Queda la Ten Kate Honda de Red Bull y el equipo de Milwaukee que irá seguramente con BMW, y Althea, del que no se sabe nada.



El anuncio de la llegada de Michael Rinaldi al Barni Racing forzará su salida tras tres años en el equipo...

El problema es que Barni no tiene presupuesto para dos motos. La llegada de Rinaldi con dinero facilita mucho las cosas. Conmigo no podrían hacer la temporada, porque al cambiar a la nueva Panigale deben invertir todo de nuevo.



¿Está dolido con el equipo?

Con el equipo no, lo entiendo, porque siendo privado ellos tienen que mantener en pie la estructura y financiarla de algún modo. No quieren que yo me vaya, pero no tienen el presupuesto para poder continuar conmigo. Por otra gente sí que me duele un poco, sobre todo por Aruba, que es quien ha insistido más en que Rinaldi esté ahí. Ya lo intentaron el año pasado y ahora al final lo han conseguido y es algo que me jode un poco, la verdad.



¿Tras años y éxitos con Ducati, siente poco apoyo de la fábrica?

Ellos esperaban que algun cliente más comprara las motos nuevas, pero no ha sido así y ellos tampoco pueden obligar a nadie a que me pongan a mí. Sí que es verdad que algo más hubiesen podido hacer cuando pasó el tema de Bautista, pero es algo que ha pasado y tampoco le voy a dar mucha más importancia. Ahora lo importante es acabar bien el año y encontrar una buena moto para el año que viene.



¿Cómo se lleva con Álvaro Bautista, que debutará con una Ducati que parecía hecha para Forés?

Me llevo bien con él. Evidentemente quiere correr, y si Ducati ha preferido coger a Bautista, será por intereses. Todo el mundo hubiese cogido ese asiento. Él tampoco ha querido quitarme el sitio, han sido maniobras más desde la cúpula, desde arriba. La moto nueva dicen que va muy bien, pero es muy joven, con mucho trabajo por delante. Seguramente será una gran moto, no sé desde cuándo, pero no creo que yo pueda probarla.



¿Volver a MotoGP, o correr en Moto2, sería una opción?

No contemplo Moto2, no me gusta demasiado. Me gustaría quedarme en SBK, y si no encuentro nada veré alternativas como el British o MotoAmérica, importantes también, donde creo que puedo hacer un buen papel. MotoAmérica, donde ha sido campeón Toni Elías, es un campeonato que me gusta. Sería bueno estar allí. Pero estoy intentando agotar las últimas posibilidades en SBK y creo que muy mal tiene que salir para no encontrar una buena moto, pero a día de hoy estamos así.



Lleva 90 carreras en SBK y seis podios. ¿Con cuál se queda?

Este fin de semana ha sido bastante positivo junto con el de Aragón en casa que estuve liderando gran parte de la carrera. Este año he dado un paso adelante bastante importante, cinco podios y he perdido unos cuantos por roturas y caídas, como mínimo tres o cuatro más, y es algo que el equipo ha valorado mucho y ellos son los primeros que están apenados en que yo me vaya. Tendría que llover un esponsor del cielo para poder cubrir los gastos y que me quedara.



Primer campeón independiente.

Es un título que se estrenaba este año. Es importante, al final siempre ganar un título es bueno. Mi objetivo era estar cerca del podio lo máximo posible y mejorar el séptimo de 2017. Ahora estoy a seis puntos de Lowes y acabar el año entre los seis primeros es muy importante.



¿Sigue el otro Mundial? Díganos sus favoritos al título...

En MotoGP Marc Márquez, sin duda, en Moto3 Pecco Bagnaia lo tiene bastante bien, y en Moto3 Jorge Martín es el que más puntos y experiencia tiene, y que más solidez demuestra en la pista. Arón Canet ha tenido mala suerte este año, pero es un candidato al título y en 2019 estará en la pomada otra vez.



¿Cómo ha visto a Héctor Barberá, ex de MotoGP, en sus tres carreras del Mundial de Supersport?

Se está adaptando bien, lo único que no tiene la mejor moto. Este año las Yamaha están arrasando. Supersport no es fácil. Lo está haciendo bien y pasito a pasito va llegando al grupo de los siete primeros. En Catar, donde tiene más experiencia, puede dar otro salto.



¿Qué lectura hace del campeonato del mundo logrado por Ana Carrasco en Supersport300?

Es muy importante lo que ha hecho, porque va a eliminar muchísimas barreras en nuestro motociclismo y en el deporte en general. Si las cualidades las tienes y las sabes aprovechar da igual que seas hombre y mujer. Ella lo ha demostrado y estoy supercontento por ella.



¿Qué ha supuesto Salvador Gascón para Xavi Forés?

No pude ir al funeral porque estaba volviendo de Argentina. Me supo muy mal, éramos muy amigos, me ayudó muchísimo en mi carrera deportiva, cuando era pequeño y en mis primeros años del Mundial de Supersport. No me lo esperaba, no sabía que estaba tan delicado, me impactó bastante.