Zasca de la madre de Marc Márquez: "Lo que les jode es que les gane"

Pocas horas antes de que Marc Márquez afronte en el GP de Japón la primera oportunidad de lograr su quinto título de MotoGP y el séptimo Mundial de su carrera, la madre del vigente campeón del mundo, Roser Alentà, salió en defensa de su hijo ante quienes critican su forma de pilotar y le tachan de duro y agresivo en la pista.

Así, en una declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser, Roser no se corta a la hora de responder a estos ataques de algunos de sus rivales: "Todos han tenido 20 años, 21, 25 ó 23. Entonces, claro, lo que les jode un poco es que les gane y entonces pues tienen que decir algo. ¿Es verdad o no? Es así, si te ganan al fútbol dices que es un marrano el tío que te ha entrado con la patada".

Pero va más allá y habla también sobre la relación de su hijo con Valentino Rossi y el hecho de que tenga que compartir equipo con Jorge Lorenzo el próximo año. "Con Valentino no creo [que arreglen sus problemas, el ego que tiene Valentino... Marc es un chaval que pasa bastante del tema este, si alguien está enfadado por algo, él tiene la conciencia muy tranquila, entonces el problema es del que se enfada".

Sobre Lorenzo, añadió que "yo diría que se llevarán bien porque son personas supuestamente adultas y la mente la tienen que tener en su trabajo. Por mucho que compartan box, uno está en un lado con sus mecánicos, sus técnicos y es como si estuviera tres boxes más abajo. Tendría que ser así. Marc no tiene problemas con ninguno, con nadie. La relación va a estar bien. Y si alguien se desvía un poco del camino espero que la gente de al lado lo ponga otra vez en su línea".

Por otra parte, respecto a las opciones de que su hijo se proclame campeón en Motegi, en la primera oportunidad matemática de hacerlo, no se muestra muy optimista. "Pienso que no será campeón en Motegi, este fin de semana se tiene que cruzar todo muy bien, y Dovizioso no es cojo. Si no es en ésta será en Australia o en Malasia, lo importante es que vaya haciendo carrera a carrera".

En cualquier caso, de proclamarse campeón no podría celebrarlo personalmente con él hasta dentro de unos días, ya que como es habitual en ella, solo asiste a los grandes premios que se disputan en España y prefiere seguir desde la distancia y por la televisión las carreras del Mundial, tanto las de Marc como las de su hermano Álex Márquez en Moto2.