Caída de Arón Canet que recuerda a la de Jorge Lorenzo en Aragón

Arón Canet ha tenido mala suerte en su reaparición tras su ausencia en Tailandia por la lesión en el hombro. El de Corbera ha partido en carrera en Motegi, donde este domingo se celebró el Gran Premio de Japón, desde séptima línea de parrilla.

En la salida ha intentado recuperar posiciones, aunque, llegando a la curva 3 durante la primera vuelta, el piloto Estrella Galicia 0,0 se ha abierto demasiado para evitar a varios rivales y, desafortunadamente, ha pisado el piano y se le ha cerrado la dirección; sin poder por ello evitar una caída.

Al menos, ésta no ha revestido gravedad, aunque el piloto sí se ha resentido de su reciente lesión de hombro. Tras la carrera en Motegi, Canet marcha sexto en el campeonato con 118 puntos.

La caída, por las explicaciones ofrecidas por el piloto a través de su equipo Estrella Galicia 0,0, recuerda a la que sufrió Jorge Lorenzo en Motorland Aragón, cuando Marc Márquez se puso delante y le sacó de la trazada en la primera curva, un lance que incendió las redes y al padre del piloto balear, que cargó contra el catalán, desde este domingo quíntuple campeón del Mundo de MotoGP y con siete títulos en total, a sus 25 años.

"Ha sido una carrera un poco complicada porque poco después de empezar me han sacado de la trazada y he terminado teniendo una caída cuando he pisado el piano, intentando recuperar mi trazada", destacó Arón Canet.

"Me he hecho daño en el hombro de nuevo, pero al parecer sólo me he resentido de la lesión que tuve en la escápula del hombro izquierdo. El piano tenía mucha altura y el bacheado es lo que ha hecho que perdiera la adherencia. Ha sido una pena porque la estrategia era ir rápido y ya en la primera curva había ganado varias posiciones», añadió.

«La caída de Arón Canet en la primera vuelta ha supuesto una desafortunada sorpresa, ya que ha sucedido cuando apenas había comenzado la carrera", comentó Emilio Alzamora, Team Manager del Estrella Galicia 0,0. "Ha sido una lástima porque, pese a haber tenido problemas durante la clasificación, esperábamos que pudiera ser competitivo en carrera. Ahora vamos a Australia, donde esperamos pueda resarcirse de esta experiencia".

Con las caídas de Arón Canet y de Vicente Pérez, este sancionado además para Australia, el único valenciano que completó la carrera de Moto3 del Gran Premio de Japón fue Jaume Masià, que finalizó undécimo y sumó cinco puntos más en su casillero.