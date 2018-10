Sanción para el piloto de Cullera Vicente Pérez

La carrera de Moto3 del Gran Premio de Japón de MotoGP en el que se ha coronado por quinta vez Marc Márquez, ha terminado antes de tiempo para Vicente Pérez en el día de su 21 cumpleaños. El piloto del equipo Reale Avintia Academy 77, que está en plena progresión de resultados y ha sido renovado para 2019, ha realizado una buena salida desde la decimocuarta posición de la parrilla.



Sin embargo, en la segunda vuelta en la frenada de la curva once ha llegado más rápido y no ha podido parar la moto. Pérez ha impactado con el piloto italiano Niccolo Antonelli y ambos han tenido que pasar por el centro médico del circuito.



"He salido bien, me he colocado en el grupo y la primera vuelta me la he tomado con calma", ha explicado el piloto de Cullera. "Después he visto que se estiraba el grupo y, el piloto de delante me estaba frenando un poco y le he adelantado por rebufo, he frenado en mi punto de referencia, pero iba mucho más rápido y no he podido parar la moto. He tirado a Antonelli y quiero mandarle muchos ánimos. Espero que no tenga nada grave y verle de nuevo sobre la moto en Australia. Ha sido un cumpleaños un poco agridulce, pero así son las carreras".





Una lástima porque, en su primera visita al circuito de, el piloto valenciano había hecho un gran trabajo y estaba en disposición de sumar más puntos para el campeonato.Poco después, los comisarios de laimpusieron al piloto valenciano una sanción de seis puestos en parrilla "por conducción irresponsable", que deberá cumplir en la próxima cita del Campeonato del Mundo de Moto3, el, que tendrá lugar en el circuito dedel 26 al 28 de octubre.