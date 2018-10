Joaquín felicita a Márquez: "No he visto una carrera de motos en mi vida HULIO..."

El exjugador del Valencia CF y ahora bético Joaquín Sánchez ha dado un nuevo toque de humor a las redes con la felicitación y el intercambio de mensajes con Marc Márquez, tras el séptimo título mundial del piloto catalán de Honda.



Lo que fue una felicitación lógica entre amigos derivó en un divertido intercambio de mensajes en la cuenta de Instagram al que no dudan en sumarse sus seguidores.



"No he visto una carrera de motos en mi vida HULIO.... Pero tú eres muy grande Marc Márquez!!! Enhorabuena Campeón", le escribió Joaquín a Marc, recordando sus siete títulos, cinco de ellos en MotoGP, con una foto del piloto haciendo un caballito con su Honda.



El piloto de motociclismo, de 25 años, no dudó en responderle, lanzándole una propuesta: "Ese es mi HULIO auténtico jajajjjaaja... Cambio de cromos, vengo a ver a tu Betis y tu te pasas por Jerez el año que viene".



Por supuesto, Joaquín aceptó la invitación: "Dónde hay que firmar?? Dalo por hecho!!".



No será en Cheste, última cita de esta temporada, pero sí en Jerez, la siguiente carrera en España, tal vez el próximo año, donde el bético, con permiso del calendario liguero, y Marc Márquez, podrían coincidir.







