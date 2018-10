María Herrera comparte equipo con Nico Terol

El Ángel Nieto Team ha completado su alineación de pilotos para la nueva Copa del Mundo MotoE con el fichaje de María Herrera, que compartirá garaje con Nico Terol, anunciado hace un mes.



La piloto española vuelve al marco del Mundial de motociclismo tras un año de ausencia y lo hace con un nuevo reto, en la que será la temporada inaugural de la competición de motos eléctricas.





Muy contenta de anunciar que vuelvo al padoock de Motogp el próximo año con un equipazo @angelnietoteam !!! Para la nueva categoria de MOTOE , gracias por esta nueva? https://t.co/lgFM44Nr7R „ María Herrera Muñoz (@MariiaHerrera_6) 24 de octubre de 2018

Segunda mujer piloto que ficha Aspar

Laes la primera competición de motos completamente eléctricas y se convierte en un pilar clave en el futuro del motociclismo, por la evolución en el campo de las energías alternativas.El Campeonato contará con 18 pilotos que competirán con motos idénticas. El formato de la competición constará deque se disputarán dentro de los eventos de MotoGP deNo es la primera vez que María Herrera, formada en la Cuna de Campeones, correr con el equipo de Aspar. Ya lo hizo hace un año, cuando en Australia sustituyó a Albert Arenas en la carrera de Moto3. El equipo de Aspar ficha por segunda vez a una mujer para correr un campeonato de alcance mundial. En 2011, hizo historia con Elena Rosell La manisera se convirtió en la primera española en disputar un Mundial, en su caso de Moto2. Ella abrió el camino a otras españolas como"Estoy muy contenta de haber firmado con el Ángel Nieto Team para competir en el la Copa del Mundo de motos eléctricas. Creo que haremos un buen equipo. Me falta sólo conocer a mis nuevos técnicos, porque al equipo ya lo conozco del año pasado: me gusta que sea un equipo valenciano porque estoy muy unida a esa tierra, y que tenga ese ambiente familiar y de carreras"."Estoy deseando empezar a trabajar ya en noviembre, en el primer test, que será la primera vez también que me suba a la moto. Estoy muy contenta porque este año he estado compitiendo también con una 600 a un buen nivel, aunque sé que el paso a una MotoE será un reto, pero yo seguiré entrenándome como hasta ahora"."Me han contado cosas de la moto, creo que es bastante diferente a las motos con las que ya he competido, pero será simplemente acostumbrarse. Me hace ilusión poder volver al Mundial de motociclismo y que más gente me pueda ver pilotar, porque este año he demostrado que puedo estar al nivel de los mejores".: "Es una alegría poder dar de nuevo la bienvenida a María Herrera al equipo. Es una piloto muy rápida y estamos muy contentos de poder contar con ella en esta nueva estructura. Tenemos el reto de volver a ser campeones del mundo y con ella y Nico Terol podemos construir un proyecto ganador en esta nueva competición".