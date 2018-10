Marc Márquez: "València es especial, allí celebré tres títulos"

El GP de la Comunitat Valenciana inicia su cuenta atrás a poco menos de un mes para la última carrera del Mundial. Una cita en la que el Circuit Ricardo Tormo ha querido homenajear a Dani Pedrosa por su retirada haciéndolo protagonista del cartel oficial, pero para la que también se le ha rendido un homenaje a Marc Márquez haciéndolo protagonista junto a su hermano del vídeo oficial del Gran Premio, que se presentó en Canals, localidad natal de Ricardo Tormo.

El de Cervera, ya con el título de este año en el bolsillo, hace un repaso a sus recuerdos de Cheste y no duda en señalar que "València es muy especial para mí, allí he celebrado tres títulos. El de 2010 de 125, el de 2013 de MotoGP y el de 2017 en MotoGP. Ganar un título en València es lo más bonito porque es la última carrera, es el Gran Premio de casa, en España, está toda la afición, viene la familia, los amigos, pero es una cosa que no te recomiendo porque se sufre mucho. Todo piloto quiere ganar antes para tener ese margen, pero si llegas a la última carrera y lo consigues ganar delante de los aficionados de casa, cerquita de Cervera, es increíble que podamos disfrutar de la última carrera en casa".

El propio Marc aún tiene muy presente la carrera del año pasado, cuando llego al Circuit Ricardo Tormo jugándose el título con Dovizioso pese a tener una cómoda ventaja sobre el italiano en la clasificación. "El Gran Premio de Valencia de 2017 lo defino como tensión y de guión. Fue increíble porque en carrera hubo más tensión, estaba controlando la carrera pero hubo esa pasada de frenada en final de recta y esa fe que tengo de que puedo entrar y no se podía, de ahí viene la salvada de que me voy a la grada e intento remontar,pero luego Dovizioso se salió. Celebrar un título en València no tiene palabras".

De aquel Gran Premio de 2017 pasó a la historia esa célebre salvada cuando parecía estar ya en el suelo, pero no fue la única de un año en el que impresionó con sus salvadas apoyándose en el codo. Un sello propio del catalán, que repite cada vez más a menudo. "El codo juega ya un papel súper importante, es ya la cuarta rueda, las dos de la moto, cuando empecé a correr la rodilla era la tercera y si me hacías pilotar sin rodilla no sabía ni sabemos. Ahora me haces pilotar sin tocar el codo y ya no sé, incluso en agua que hay grip tocamos codo y es algo increíble. Es un punto de referencia, a veces en curvas tocas antes con el codo que con la rodilla y piensas, ¿cómo puede ser?", señala Marc.

El de Cervera, gran protagonista del vídeo promocional, no pudo asistir a la presentación al estar en Australia, donde este fin de semana corre en Phillip Island. Sí estuvieron en el acto el director general del Deporte, Josep Miquel Moya, el alcalde de Canals, Ricardo Requena, el director general del Circuit, Gonzalo Gobert, la Diputada de Deportes, Juventud e Igualdad de la Diputación de Valencia, Isabel García y el director de la Cuna de Campeones Julián Miralles –uno de los protagonistas del vídeo–, además del autor del vídeo, Toni Aragonés.

Josep Miquel Moya, por su parte, anunció ayer que "no quedan entradas disponibles para asistir al Gran Premio de forma que el éxito de público está garantizado. Desde la Generalitat damos apoyo y hemos firmado un acuerdo que permitirá al Gran Premio llegar hasta 2021, y confiamos en continuar. Los beneficios del Gran Premio son incontestables"

El alcalde de Canals, Ricardo Requena, reiteró su deseo de continuar realizando este acto en próximos años. Además, Gonzalo Gobert declaró que, "este año, además de lo deportivo, nuestros esfuerzos se van a centrar en facilitar al máximo el acceso ya que las obras de construcción del Parque Logístico de Cheste dificultarán nuestro trabajo. Iniciaremos pronto una campaña que invite a los aficionados a venir en motos, en tren o en taxi y que, en el caso de que tengan que venir en coche, les explique cómo utilizar los aparcamientos alternativos que hemos previsto en Cheste y Riba-roja".