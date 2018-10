A Márquez no le ha gustado su caída

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufrió una caída durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island de la que dijo que no le había "gustado nada", si bien durante su alocución acabó asegurando que se acabará "posicionando más adelante".





"No me ha gustado nada la caída y en los segundos libres me ha costado coger nuevamente la confianza en esa curva porque cuando me he levantado del suelo no he entendido por qué me he caído ya que no iba empujando, no iba buscando ese límite, me he caído recto, algo que nunca pasa, me caí de una manera similar en el 2014", explicó Márquez, ya campeón del mundo 2018 de MotoGP "Es importante entender el porqué para el domingo, pero sí que por alguna razón la puesta a punto con la que veníamos trabajando durante toda la temporada aquí cuesta y cuando aquí no tienes confianza es muy complicado que salga el tiempo porque se va muy rápido y si intentas empujar y ves que tienes sustos, que yo he tenido varios sustos, o que te caes o se caen las otras Honda, te da un poco de respeto", reconoció el piloto de Repsol Honda."Cuando se han acabado los primeros libres yo ya tenía ganas de volver a salir a pista para saber qué había pasado y es ahí donde veremos ya que todavía tenemos el sábado, pero esta tarde ya hemos mejorado mucho y de ritmo estamos bastante bien. Tenemos la misma filosofía y la misma tónica de todas las carreras; los viernes trabajar para carrera y mañana atacar y yo creo que nos posicionaremos bastante más adelante", afirmó Márquez.Al respecto de los "sustos" que tuvo durante la jornada, el campeón del mundo de Repsol Honda aclaró que "no ha habido ningún problema". "Pero sí un bloqueo de detrás un pelín raro que no he acabado de entender y tenemos que mirar la electrónica y el neumático, que estaba bastante gastado, para ver qué ha pasado exactamente"."Ahora no lo sé, si lo supiera iría a los ingenieros y lo cambiarían, es en lo que estamos trabajando, intentando entender y no lo entendemos, pero no es nada nuevo que las, por ejemplo, son capaces de rodar en muchos circuitos con el neumático extra blando delante y nosotros vamos con el más duro, ya que si ponemos el extra blando no sirve casi ni para salir del taller", reconoció"No nos sirve porque no va bien y es ahí donde ya llevamos dos años o tres intentando entenderlo, pero es un poco el carácter de la moto, aunque si tenemos que usar el duro y ganamos el domingo no pasa nada, pero tenemos que entenderlo", recalcó.