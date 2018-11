Marc Márquez habla del peligro de Álvaro Bautista

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afirmó en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Malasia de MotoGP que la carrera que hizo Álvaro Bautista en Australia con la Ducati oficial en sustitución de Jorge Lorenzo le hizo pensar: "Ojo con las Ducati". "Después de su resultado, y de lo que hizo allí, me hizo ver que ojo con las Ducati, que nos tenemos que poner las pilas", reconoció Márquez, si bien restó importancia al resultado pues "está claro que Bautista es un piloto con experiencia, que va rápido, que ya lo ha hecho muy bien en las últimas carreras con la moto que lleva, que es una 2017, pero cuando estás en un equipo de fábrica, aunque sea en una carrera, no tienes nada que perder".

Una vez más recordó el accidente con Johann Zarco aunque le restó importancia. "Pasó lo que pasó y esta vez no fue error mío, fue un lance de carrera, y entiendo perfectamente lo que le pasó a Zarco, estuvimos hablando diez o quince minutos, nos llevamos muy bien". "Cuando llegas ahí con una MotoGP a 300 km/h. lo entiendes. El viento también te empuja, a mí me empujó un poco hacia la izquierda, porque cuando pasas las gradas que hay a la derecha te empuja hacia fuera, también el rebufo de Miller; luego él estaba por el exterior y lógicamente, el que da por detrás es el que tiene la culpa siempre, como en la calle, pero es cierto que no pudo frenar porque le absorbió el rebufo de tres motos. Por suerte los dos salimos ilesos", reconoció el piloto de Repsol.

"Es un poco el riesgo del motociclismo, en Moto3 no pasa tanto, y se vio en la última vuelta la cantidad de motos que había, pero son motos mucho más ligeras; pero cuando hay carrera de grupo hay ese riesgo, y si te toca te toca; a veces cometerás tú el error, a veces lo comete otro, pero es el riesgo del motociclismo y es ahí donde tienes que estar atento", explicó Marc Márquez.

"La caída me recordó mucho a la mía de Mugello, cuando la vi por la tele, por eso también su moto pica tan fuerte sobre la mía, cuando ve que va a impactar conmigo se tira de la moto porque sabe que va a haber caída, y es lo que me pasó a mí en Mugello, cuando vi que iba a impactar en el muro me tiré de la moto", explicó el campeón de Repsol Honda.

"Con Zarco, por suerte, se rompió el colín y el carbono absorbió un poco el impacto de su moto y no pude terminar la carrera porque se rompieron el colín y la silleta, pero no salí por arriba", se congratuló Márquez sobre el percance con Zarco en Australia.