Guerra en Ducati: Cruce de zascas entre Jorge Lorenzo y Dovizioso

Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso separan sus caminos a final de esta temporada, pero la tensión en el box de Ducati se hace cada vez más insostenible. La mala relación entre ambos va a más y el último episodio se ha vivido en las últimas horas en Sepang, con ocasión del Gran Premio de Malasia.



Tras la decisión del balear de no disputar la carrera por las molestias ocasionadas por la lesión que arrastra, Dovizioso hizo unas declaraciones que hicieron estallar a Lorenzo.



En ellas, el italiano decía que "no conozco los detalles y no quiero entrar en esto, es un poco extraño. Sucede a menudo en Ducati, o con ciertos pilotos, pero sin conocer los detalles no quiero entrar en eso. Prefiero dejarlo así, no es mi problema".



El futuro compañero de Marc Márquez en Honda, molesto por lo que podía dejar entrever esas declaraciones, respondió en su cuenta de Twitter de forma clara.



"Muchas gracias Andrea Dovizioso, eres un verdadero caballero", le dijo primero con ironía.





Un compañero ejemplar??. Le aplaudes bajo el podium cuando gana y luego... (Eso si, no da su opinión, no es problema suyo) https://t.co/wwpSG4dqH4 — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 3 de noviembre de 2018

Un campeón del mundo, de 125cc. https://t.co/zq48C4DUqL — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 3 de noviembre de 2018

"Un compañero ejemplar, le aplaudes bajo el podio cuando gana y luego...", añadió después."Envidia más oportunismo", fue su siguiente tuit:Para acabar respondiendo a un seguidor que le preguntó que quién era Andrea Dovizioso, con el último tuit: "un campeón del mundo, de 125cc