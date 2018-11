El Circuit Ricardo Tormo tiene aún varios títulos que celebrar

Dos expilotos del Ángel Nieto Team, compañeros en el garaje del equipo de Aspar hace tan solo un par de años, se proclamaron el pasado domingo campeones del mundo de Moto2 y Moto3 en el circuito de Sepang, en Malasia. El italiano 'Pecco' Bagnaia y el madrileño Jorge Martín se coronaron respectivamente en la penúltima cita del año y completaran la foto de los campeones junto a Marc Márquez, que dos carreras atrás, en el Gran Premio de Japón, conquistó su quinto título de MotoGP y el séptimo en el Mundial. Tres títulos que no se decidirán por tanto en el epílogo de la temporada, que por decimoséptima vez consecutiva se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo, del 16 al 18 de noviembre. No obstante, en Cheste todavía quedan títulos por decidir, entre otros los rookies (novatos) del año en Moto3 y MotoGP, al primero de los cuales aspira Jaume Masià, piloto valenciano de 18 años, formado en la Cuna de Campeones y apadrinado por el campeón del mundo Nico Terol, y que tuvo un debut notable en 2017 con cuatro carreras.

Sin embargo, el piloto de Algemesí del Bester Capital Dubai aún no sabe si podrá correr en casa. Ayer, a su regreso de la gira de tres semanas, se sometió a varias pruebas en la Quirón de València, donde el doctor Xavier Mir le confirmó la triple fractura en el talón de su pie derecho, del que ya fue operado hace cuatro años y de las que tendrá que volver a operarse tras su caída en Philip Island a la que se vio arrastrado por su compañero de equipo Marcos Ramírez, que se cayó delante de él. A pesar de sus intentos por correr en Malasia, fue declarado no apto y no pudo defender su liderato al frente de la clasificación de 'rookie of the year'. Al menos, el abandono del italiano del Sky VR46 Dennis Foggia, le hace mantener su ventaja de once puntos. Masià esperará a que acabe la temporada para operarse. De hacerlo ahora ya no podría correr en Cheste. Así, aún tendría alguna posibilidad.

Masià, que suma 66 puntos, por 55 del italiano, podría ser campeón incluso en el caso de no tomar la salida en Cheste, siempre que su rival acabara sexto o peor el próximo domingo 18 de noviembre. Si fuera quinto, ambos empatarían a puntos, y sería el podio de Foggia en Tailandia, donde fue tercero, el que decantaría el título hacia el pupilo de Valentino Rossi. Y ello a pesar de los varios podios que ha rozado el de Algemesí este curso, especialmente en Assen, donde fue cuarto, y en Jerez, Alemania y Austria, donde hizo top-6. El valenciano confiaba ayer en poder defender su liderato sobre la pista de casa.



Por quinta vez las tres categorías llegan decididas a Cheste



Marc Márquez fue el último campeón del mundo de los dieciséis que han logrado proclamarse en Cheste desde que el trazado valenciano sirve de cierre del Mundial de MotoGP, es decir, desde 2002. En estos dieciséis años, diecisiete con el GP de la próxima semana, solo en cinco ocasiones el campeonato llegó con las tres categorías decididas. Lo hizo, curiosamente, cada cuatro años, en temporadas coincidentes con los Juegos Olímpicos, como fue el caso de 2004, 2008, 2012 y 2016, a las que se añade 2018.

El Circuit Ricardo Tormo, que seguirá cerrando el curso hasta 2021 tras la última renovación del contrato, ha coronado en sus 4 km de pista a cuatro campeones de MotoGP: Marc Márquez, en dos ocasiones (2013 y 2016), Jorge Lorenzo (2015) y Nicky Hayden (2006).

También a otros cuatro de la cilindrada intermedia, entre ellos uno de Moto2, Stefan Bradl (2011), y tres de la extinta categoría de 250 cc: Hiroshi Aoyama (2009), Jorge Lorenzo (2006) y Manuel Poggiali (2003).

Pero la emoción llegó sobre todo con la menor de las cilindradas. Nico Terol cerró en 2011 la historia de 125 cc, un año después de que el alcoyano fuera subcampeón ante la irrupción de Marc Márquez (2010), igual que hicieron antes Gabor Talmacsi, con Héctor Faubel como subcampeón (2007), Thomas Luthi (2005) y Vicent Arnaud (2002). En la era de Moto3 se proclamaron campeones Maverick Viñales (2013), Álex Márquez (2014) y Danny Kent (2015).

Al revés, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso comparten la decepción de perder dos títulos en Cheste, algo que también sufrieron en sus carnes Jorge Lorenzo y Marc Márquez, en sendas ocasiones.