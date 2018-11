Emotivo vídeo de Dani Pedrosa

Dani Pedrosa es uno de los mejores pilotos de los últimos años y su palmarés así lo demuestra. 54 victorias, 31 de ellas en MotoGP; 153 podios y 3 campeonatos del mundo no están al alcance de cualquiera en ninguna de las cilindradas. Ahora, con su carrera cerca de llegar a su fin, estas son las mejores imágenes de una vida de éxitos:





