La confesión de Rossi y el karaoke de Márquez con Pedrosa

El adiós de Dani Pedrosa centró gran parte de la rueda de prensa oficial de MotoGP de este jueves en Cheste y sus principales rivale en la última década, Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, le dedicaron unas emotivas palabras en la sala de prensa del Circuit Ricardo Tormo.

Valentino Rossi sorprendió al confesar que "cuando Dani Pedrosa llegó en 2006 a MotoGP todo el mundo tenía mucho miedo de él, porque había ganado dos títulos de 250 y, según llegó, hizo segundo en su primera carrera".

"Estábamos muy preocupados con su potencial", reconoció Rossi, quien afirmó que ha sido "un gran rival y recuerdo duras batallas con él".

Entre sus luchas "mano a mano" a lo largo de los años, Valentino Rossi señaló como la mejor "probablemente la más fuerte, en su primer año, en Brno 2006, luchando en las últimas tres vueltas. Esa fue dura, pero hubo más".

"Dani se merecía un campeonato, porque ganó muchas carreras, más de cincuenta, y también fue súper competitivo en MotoGP. Le echaremos de menos. Esperaba que continuase, pero ha decidido parar y se va una parte grande de MotoGP", asegura convencido Rossi.



Jorge Lorenzo recuerda su gran rivalidad

Por su parte, Jorge Lorenzo añadió que "es un día muy importante en el motociclismo español, porque se va uno de los más grandes".



"Hay mucha gente que se queda con que Dani no ha ganado en MotoGP, pero hay que recordar que es triple campeón del mundo y prácticamente ningún español y muy pocos en la historia han conseguido lo que ha conseguido él", recordó Jorge Lorenzo.



"Luego él ha tenido ese hándicap de altura y peso que quizá le ayudó en otras categorías pero que le ha perjudicado mucho en MotoGP, y sin ello quizá sería campeón una, un par de veces o incluso tres", dijo sin dudar.



"Estuvo muy cerca de conseguirlo en 2012 luchando conmigo. Por suerte para mí lo conseguí yo, pero podría haberlo hecho él", señaló.



"En España ha sido referente durante muchos años, el piloto referente para mí, el que me marcaba para intentar superarlo, y durante seis o siete años fue el mejor piloto de España, por eso se puede ir con la cabeza bien alta y le deseo lo mejor en esta vida", agregó el piloto de Palma de Mallorca, quien reconoció que en su última carrera con Ducati no le dejaría ganar si pudiese.



Marc Márquez, compañero desde 2013

Esta semana corría por las redes sociales un vídeo que salía yo de pequeñito diciendo que de mayor quería ser como Dani; yo he cumplido uno mis sueños, que era compartir equipo con uno de mis referentes y competir con él", reconoció Márquez.



"He vivido momentos con él de todo tipo, de tensión, de fiesta, de lucha en pista y creo que ha sido un gran compañero y he aprendido muchas cosas de él", afirmó el campeón de Repsol Honda.



Márquez comentó que Dani es de esas personas que "cuando les pones una cámara delante se siente observado y cambia la personalidad", pero aseguró que "cuando estamos en 'petit comité', Dani es el tío más divertido y cachondo. Te lo pasas muy bien con él".



"Me acuerdo de una anécdota con él después de Motegi, que él ganó y ahí estaba en el karaoke más cutre que te puedas imaginar en Japón, y a última hora de la noche se arrancó a cantar, más bien a chillar, y fue muy divertido", recordó sonriendo Márquez.



Sin embargo, al ser preguntado sobre la posibilidad de dejar ganar a su compañero de equipo la última carrera de su trayectoria deportiva, Marc Márquez recalcó que "de entrada, voy a por la victoria, está claro".



Pero enseguida señaló que "son cosas que tienes que sentir en ese momento ya que te tienes que guiar por tu corazón y cabeza, pero de momento planteo el fin de semana para ver si el domingo puedo ganar".



Entre las virtudes de Dani Pedrosa, el campeón del mundo destacó "la fuerza de superación, pues en un piloto la carrera no es muy larga y las lesiones te tienen que respetar".



"Todo el mundo asume el mismo riesgo, todo el mundo se cae, y a veces hay pilotos que se caen menos y tienen más lesiones, pero Dani nos ha enseñado ese sacrificio; ya lo confesó en 2011, que incluso se planteó parar por las lesiones, no porque no tuviera ganas, pero esa es la vida de un deportista, hay veces que tú tienes ganas de continuar pero el cuerpo te pide parar", explicó Márquez.



Para casi todos Dani Pedrosa es un piloto muy técnico y aunque el campeón del mundo de Repsol Honda reconocen que no se parecen en nada en la forma de pilotar, "Dani tiene bastante sensibilidad, pero cuando llegué en 2013 me encontré una moto que iba muy bien. Las Honda de 2013 y 2014 han sido las mejores que he pilotado, respecto a las otras marcas".



"Dani ha aportado siempre mucho al equipo y por eso creo que va a aportar mucho a su nuevo proyecto", afirmó sin dudar Márquez.