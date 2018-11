Arón Canet: "Pagaría porque la carrera fuera en seco"

Arón Canet, que saldrá quinto en la formación de salida del Grn Premio Comunitat Valenciana, afronta la última carrera de la temporada con la ilusión de lograr la que sería su primera victoria en Cheste y su primer cajón en 2018 después de haber logrado cuatro podios, siempre como segundo. Sabe que tendrá opciones de lucha por esta victoria que se le resiste, pero le intranquiliza el hecho de que la carrera sea con lluvia, como está previsto.

"Llevo todo el fin de semana sufriendo bastante porlas caídas que tuve en los primeros y segundos libres, en el libre 3 no tenía nada de grip ni de confianza después de las tres caídas, también e tenido un gran susto en la curva número 12, que me ha hecho perder más confianza en la qualy, las sensaciones no estaban siendo buenas en mojado, pero al final se ha secado bastante, he podido apretar y luchar por la pole, pero finalmente he sido quinto. Es un resultado un poco agridulce, pero espero estar mañana delante, tener buen grip en mojado porque parece ser que va a llover. A ver si podemos luchar por estar delante".

Respecto al hecho de por qué no pudo lograr la pole este sábado, destaca que "se nos ha escapado la pole porque no hemos montado slicks. El piloto que ha hecho la pole lo ha hecho, pero haíamos decidido ser más cautos y salir con neumáticos de agua y esto es lo que nos ha costado la pole porque la pista estaba muy seca al final. En ese momento había que ser cauto y tener la cabeza fría".

Unas precaciones que serán menos el domingo durante la carrera aunque sea sobre mojado, ya que en juego estará lograr la victoria en casa. "No tengo ningún inconveniente en jugármela en la carrera, va a ser en agua y trataré de luchar por la victoria. Es mi objetivo en casa, ganar sería hacer realidad un sueño. Físicamente estaré bien en la carrera, aunque aún estoy un poco mareado de las caídas del viernes".

De sus opciones de triunfo, destaca que "si fuese en estas condiciones o en seco puedo luchar por todo, pagaría porque fuese en seco la carrera, pero no parece que será así, por lo que será una carrera de eliminación. Se han caído muchísimos pilotos y veremos si podemos mantenernos toda la carrera en pie porque si es así, estoy seguro de que haremos un buen resultado".

Aunque en 2019 seguirá compitiendo en la misma categoría para intentar ser campeón del mundo de Moto3, lo hará en otro equipo, por lo que será también una carrera especial para él al despedirse del Estrella Galicia. "Es un fin de semana especial tanto para el equipo como para mí, llevo cuatro años en este equipo y al final ha sido una gran familia. He pasado buenos años y es una pena despedirme de ellos, me va a costar muchísimo, pero como siempre he dicho, cada persona tiene que hacer su camino y mi camino es estar en otro equipo el próximo año para tratar de ser un poco más competitivo.