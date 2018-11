Petrucci se pone al frente en los entrenamientos libres de MotoGP

El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) se puso al frente de la clasificación de entrenamientos libres para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que se disputó en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en los que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue de los pocos pilotos, junto al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17), que no mejoró su registro del primer día.



Nada más comenzar la tercera sesión de entrenamientos libres se puso a llover nuevamente sobre el circuito enclavado en Cheste, lo que ya presagió que los tiempos aunque mejorasen, no lo haría en gran medida y las caídas podían convertirse nuevamente en protagonistas involuntarios de la sesión, además de jugar alguna mala pasada a algún piloto, como en el caso de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quien al final se quedó fuera de la segunda clasificación con el undécimo mejor tiempo.



Nada más comenzar esos terceros entrenamientos se produjo la primera noticia destacada con la caída sin consecuencias, del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), en la curva cuatro, que al final, al igual que su compañero de equipo Viñales, se quedó fuera de la segunda clasificación (Q2) al obtener el decimocuarto mejor tiempo de la categoría.





?? @ValeYellow46 highsides in FP3



'The Doctor' goes down at Turn 4 in the tricky #ValenciaGP conditions - rider ok#MotoGP | ?? https://t.co/gaOD4w385Z pic.twitter.com/wMYdj3IRGl