Todo es posible en Cheste con Marc Márquez

El título de MotoGP lo tiene en el bolsillo desde hace tres grandes premios, la lluvia prevista no invita a tomar demasiados riesgos, ayer se volvió a dislocar el hombro izquierdo tras una espectacular caída y siente la necesidad de estar listo para los tests de la próxima semana en Cheste. Con todos estos condicionantes, cabría pensar en una carrera cómoda y sin riesgos, pero Marc Márquez está hecho de otra pasta y, tal y como señaló ayer, intentará ganar en la despedida a su séptimo título mundial.

Tal es la confianza que tiene en sí mismo que le da igual que la carrera sea en seco o en mojado. Y no es de extrañar viendo que ayer acabó a solo una décima de la pole pese a su fuerte caída y al hecho de tener que recolocarse el hombro izquierdo antes de volver a la pista en busca de una buena posición en parrilla. «Me da igual si es seco o agua porque me siento bastante preparado. En el qualy he terminado a una décima y los que venían de Q1 tenían ventaja de venir más rodados».

Sí tiene claro quiénes pueden ser sus principales rivales hoy. «Si es seco estarán Viñales, las Yamaha van bastante bien, las Suzuki, Rins y en mojado, las Ducati son las más fuertes. Pero en todas las condiciones me veo luchando por el podio y, por qué no, por la victoria».

No sería su primer triunfo en Cheste y de hecho ya ha obrado algún que otro milagro en el Circuit Ricardo Tormo, como el de aquel 11 de noviembre de 2012 en el que protagonizó una de las mayores gestas del deporte al ganar la carrera de Moto2 pese a salir desde la última posición de la parrilla por una sanción. Una remontada que deja claro que con él todo es posible, aunque esté lesionado de un hombro y no tenga necesidad de arriesgar, ni por el título ni por las pruebas que ha de hacer con la nueva Honda el martes y el miércoles. Respecto a su caída de ayer, destacó que «no me la esperaba para nada, estaba intentando calentar neumáticos, pero al no rodar en seco pasan estas cosas, nos caímos tres o cuatro –Rossi entre ellos–. El problema ha sido al entrar en la grava y dar vueltas, si no, no habría pasado nada, pero ha ido a picar donde está la lesión. He notado enseguida algo en el hombro y no podía moverlo, pero sabía que se había quedado entremedias el hombro y por eso no me movía. Me han empujado un poco y ha entrado otra vez dentro, estaba subluxado. En el camión, el fisio y el doctor me han visto y todo bien».

Y es que ya tuvo un susto en ese mismo hombro días atrás. «Me han ayudado un momento en el movimiento y ha entrado por si solo, cada vez está peor y sale y entra mas fácil. Lo arrastro desde Motegi y esta semana ya tuve un sustillo entrenando en el gimnasio. Después de la caída no he empujado como siempre porque notaba dolor, pero quinto en parrilla a una décima de la pole puedo estar satisfecho».

Respecto a los tests que debe hacer con Honda recordó que «tengo molestias pero me siento estable y hay unos tests en València y en Jerez. Si me sintiese muy mal ni correría y no es así. Es importante estar en los tests porque no está Crutchlow, tampoco ya Dani y viene Jorge que irá rápido pero no conoce la moto y es difícil comparar las motos».

Por su parte, Maverick Viñales se llevó la pole por delante de Álex Rins y de Andrea Dovizioso.