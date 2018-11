Aluvión de caídas hasta la interrupción de la carrera de MotoGP

Una auténtica carrera de eliminación, interrumpida al final por bandera roja. En eso se convirtió la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana celebrada este domingo. Bajo una incesante lluvia y con un asfalto cada vez con más agua, las caídas se sucedieron. Y de ellas se libraron muy pocos, hasta doce pilotos se fueron al suelo antes de que en la vuelta 13 de las 27 previstas dirección de carrera decidiera ondear la bandera roja. Finalmente se reanudó a las 15:00 horas.



Con solo quince pilotos en pista, y ya sin Marc Márquez, ni Maverick Viñales, que salía desde la pole, ni otros como Pol Espargaró, Aleix Espargaró y Andrea Iannone, la carrera se detuvo, sin haberse completado los tres cuartos.





Good news is after being flung over the handlebars, @marcmarquez93 is back in the garage and seemingly ok! #ValenciaGP pic.twitter.com/sKvc0U6EYt