Márquez: "He fallado y esta vez he sido yo el cabezón"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que este domingo no pudo concluir el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, reconoció que él es el culpable de su abandono en Cheste y que esta vez él ha sido "el cabezón".

"Hoy he fallado yo porque el equipo me ha dicho que pusiera el neumático blando y he sido yo el cabezón esta vez y no he acertado. Por eso lo primero que he hecho al llegar al taller ha sido pedir disculpas porque ha sido mi error, pero intentaré no repetirlo en el futuro", aseguró Márquez.

"Hacía tiempo que no fallaba en la estrategia. En muchas ocasiones ha habido carreras en las que lo he elegido (el neumático) en el último momento y ha salido bien. Así que si fallas una entre diez el porcentaje es bueno aún y es ahí donde resulta importante para un piloto, seas quien seas. Hay que saber asimilar que has cometido un error y que ha sido tuyo y que no hay excusas", recalcó el piloto del equipo Repsol Honda.

Recordó el momento de su caída, Márque señaló: "No iba muy encendido. Iba derrapando de atrás porque el neumático duro era demasiado duro y lo que menos quería en esa situación era pelea".

"Simplemente quería ponerme solo en un ritmo, por eso he visto que Pol -Espargaró- estaba delante pero que yo tenía más ritmo. Yo quería buscar mi ritmo solo y calentar el neumático trasero porque cada vez llovía más, había más agua y patinaba más. Hasta que me he caído", lamentó Márquez.

Al incidir en la cuestión de las caídas, Marc Márquez reconoció que es uno de los temas que quiere mejorar, y aseguró que nunca quiere caerse: "Pero si me tengo que caer para ser campeón, lo haré", dijo contundente para aseverar que es su "estilo".

"Hay gente que pregunta por qué me caigo tanto, pero si estuviera en el sofá no me caería y si no me cayese a lo mejor no sería Marc y no ganaría ni arriesgaría tanto. Pero es uno de los puntos en los que tenemos que trabajar para ver qué pasa porque siempre tenemos que ir con el (neumático) duro delantero y es más riesgo", comentó Márquez.

"El sábado, cuando me caí en la segunda clasificación, iba con el medio delantero y fue por temperatura. Ahí es donde tenemos que saber entender", incidió el piloto de Repsol Honda.

Ya sobre los test que comienzan el martes en Cheste, Marc Márquez aseguró: "Si llueve no saldré y si está seco sí".

"Si llueve no creo que salga. Ya nos lo encontraremos en febrero en Malasia. Soy un piloto al que le gusta dar muchas vueltas, que me gusta coger riesgos, pero aquí toca dar menos vueltas, probar lo que haya que probar. Luego, en Jerez, un test similar y después, ya en diciembre, la operación. Empezaremos a recuperarnos y en febrero ya lo haremos", narró el campeón del mundo de MotoGP.

"Es importante probar todas las novedades aquí, porque luego la marca tiene todo diciembre y enero para trabajar en Japón", dijo Márquez, quien confirmó que Honda ha traído "evoluciones en motor y chasis".

"Sobre el papel todo va bien, pero luego en la práctica veremos qué pasa y hay que probarlo todo poco a poco. Como siempre, un piloto pide más potencia porque así ganamos tiempo en las rectas, pero luego tenemos que intentar mejorar el tren delantero y la distribución de la moto para ver qué pasa con el neumático delantero y todas estas cosas", continuó Marc Márquez.