Rossi se queda sin podio por una nueva caída en Cheste

Andrea Dovizioso ganó el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, una carrera de eliminación disputada este domingo en dos tandas por culpa del agua acumulada en la pista. La primera, de 13 vueltas hasta la interrupción por bandera roja debido a la docena de caídas por la lluvia, y la segunda de 14 vueltas con los 16 supervivientes, que se reanudó a partir de las tres de la tarde.



Álex Rins y Pol Espargaró, uno de los pocos que pudieron seguir en pista tras su caída, completaron el podio del que se cayó a falta de cuatro vueltas Valentino Rossi.



El italiano había remontado desde el puesto 16 en parrilla hasta zona de podio, y salió tercero en la reanudación, pero cuando marchaba segundo, su Yamaha se fue de atrás y acabó por los suelos. Aunque pudo continuar, cruzó la meta decimotercero, por detrás de Jorge Lorenzo, que puso fin así a su etapa en Ducati.



También dijo adiós a toda una exitosa carrera en MotoGP Dani Pedrosa, siete veces ganador en Cheste y este domingo en quinto lugar, por detrás de Pirro, otro de los que se levantaron tras su caída. Y cerró la clasificación Jordi Torres, en decimoquinta posición.



A las dos de la tarde arrancó la carrera bajo una incesante lluvia y con un asfalto cada vez con más agua, lo que hizo que las caídas se sucedieran desde que se apagó el semáforo. Y de ellas se libraron muy pocos, hasta doce pilotos se fueron al suelo antes de que en la vuelta 13 de las 27 previstas dirección de carrera decidiera ondear la bandera roja.



Solo quedaban quince pilotos en pista. Se cayeron Marc Márquez, que salió por orejas y se llevó de nuevo la mano al hombro que se luxó el día anterior, y del que se operará este mes, y Maverick Viñales, que salía desde la pole, y otros como Pol Espargaró, Aleix Espargaró y Andrea Iannone. Al no haberse completado los tres cuartos de la prueba, la carrera tuvo que reanudarse cuando el tiempo lo permitió.





Good news is after being flung over the handlebars, @marcmarquez93 is back in the garage and seemingly ok! #ValenciaGP pic.twitter.com/sKvc0U6EYt