Nico Terol: "¿Quién me iba a decir que Sete sería ahora mi rival...?"

Nico Terol, a sus 30 años, tendrá la oportunidad de competir en la Copa del Mundo de MotoE con quien fue uno de sus ídolos de infancia, Sete Gibernau, de 45 años. Aún recuerda cuando ambos se hicieron una foto en 2001 en Cheste, horas antes del histórico triunfo del catalán en 500 cc (en ella sale también Alex Barros). La semana próxima compartirán tests en Jerez, y el año que viene parrilla.



¿Qué recuerdos le trae esa foto que difundió su equipo, el Aspar Team, cuando se proclamó campeón del mundo de 125 en 2011, y en la que salía Nico Terol de niño junto a su ídolo diez años atrás...?

De pequeño era uno de mis ídolos. Me encantaba cuando corría con la Suzuki, esos colores. Y me gustaba Sete como piloto, el corazón que tenía, su espíritu. Porque querer a Valentino (Rossi) era fácil, un tío tan ganador... Pero me gustaba apostar por los españoles, y de Sete me gustaba su estilo, su mono Spidi que seguiré llevando el año que viene. Y ahora será un rival, quién me lo iba a decir. Me acuerdo de esa foto que compartí con el equipo, porque de pequeño me encantaba Sete, tenía un slider de él y un poster que tenía colgados en la habitación. Era de 2001, el año que ganó en Cheste con la Suzuki.



¿Volvieron a coincidir luego?

He coincidido cuando él corría con el Pocero, y compartíamos marca de mono. Era muy simpático siempre conmigo. Para mí es un honor. Tenemos 16 años de diferencia, y ahora correr juntos es espectacular. Estoy muy ilusionado con el campeonato, hay un nivelazo y nos vamos a divertir muchísimo. Tampoco he tenido posibilidad de hablar con él, pero la semana que viene hacemos el primer test, lo veré. Estoy con muchas ganas.



Jorge Martínez 'Aspar', su jefe, probó la MotoE en Cheste. ¿Qué consejos le dio al haberla probado usted antes en Jerez?

El consejo que le di es que era muy directo el gas, que la sensación es muy lineal, y que cuidado al salir de los ángulos, porque tiene mucha aceleración. Y que cuando saliera de una curva en un cambio de dirección, tenía que anticiparse más que con una moto normal porque pesa tanto que hay más inercias y si no no llegas al vértice.



¿Quizá el principal handicap de esta moto es su peso...?

Pesa demasiado, son 110 kilos más que una Moto2, una salvajada. Serán carreras explosivas, de estar muy ágil y muy concentrado. Al final la técnica es la prioridad, serán intensas y apetece, apetece...



A ocho o diez vueltas, solo seis carreras en cinco circuitos. ¿No les va a saber a poco este primer año...?

Sí, se nos va a quedar un poco corto, y son muy pocas vueltas. Tiene que salir todo perfecto desde la salida. Es muy poca duración para plantear una estrategia. Si hay un fallo ya la has liado y no da tiempo a ir hacia delante si estás mal en parrilla. Hay que ser muy preciso, y esto lo dificulta muchísimo.



Y habrá que esperar para que pasen por el Circuit Ricardo Tormo.

Yo lo estaba deseando. Tenemos mucha suerte de correr en Jerez, pero a Cheste le tengo una nostalgia especial, es mi circuito favorito, el trazado me gusta, es la carrera de casa, donde me proclamé campeón del mundo, con muchos podios, he ganado en Moto2, fue mi última victoria, y eso me da mucha fuerza. Tenemos un paddock espectacular para que quepa aquí todo MotoE, es la última carrera, una fiesta final con todas las carreras y es una categoría añadida muy atractiva para el espectador, pilotos muy reconocidos, campeones del mundo, con podios en MotoGP... Va a estar más interesante y divertido de lo que parecía en un principio.



Volvamos al presente. ¿Tanta lluvia en el Gran Premio de la C. Valenciana no le recuerda un poco a 2011?

Mucha lluvia, me está recordando mucho el fin de semana que gané el Mundial de 125 cc. Hay más pero la sensación esa me ha venido. Momentos de recordar cómo se complicó tanto el título, y encima aquí en agua. Todo lo que no quería un piloto para jugarse el Mundial, me pasó a mí.



¿Cómo se viven las carreras desde el garaje y el pit-lane?

Lo estoy disfrutando muchísimo, contento, ganando campeonatos de otra forma y los estoy saboreando mucho. Ahora con Rául Fernández vamos a por el Mundial Junior de Moto3, necesita dos puntos en dos carreras, lo tenemos muy bien. Pero yo estaré en Jerez con los tests de MotoE. Me encantaría partirme. Pero estoy muy tranquilo, está haciendo muy bien las cosas, también en el Mundial como wildcard. Estoy disfrutando con el trabajo de aportar a los chavales todo lo que a mí me hizo llegar, y los nanos están encantados.



¿Puede ser MotoE el inicio de otra etapa de Terol en competición?

Esto es competir, es un Mundial, y lo bueno es que me lo puedo compaginar con el futuro de asesor en un equipo que es como mi familia, que me hizo lograr mucho, en el que estoy aportando y aprendiendo mucho aún. Y en MotoE hay un nivelazo que no nos lo imaginamos ahora, pero va a estar cañero cañero, con pilotos como Raffin, Smith, Simeon, Di Meglio, Canepa, Sete...



¿Cómo ve a la actual generación valenciana en el Mundial?

Lecuona me ha sorprendido, Jorge Navarro es muy bueno, Masià tiene corazón para ser campeón, pero hay que frenarlo porque tiene demasiadas ganas, Canet es un pilotazo, y viene Sergio García. Estamos en un momento ideal, hay que tener un poco de paciencia y seguro que de ahí saldrá otro campeón.