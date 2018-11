Las motos eléctricas se enchufan al Mundial de MotoGP

Después de toda una temporada en la que pilotos ilustres del Campeonato del Mundo han ayudado al desarrollo de la MotoE, la nueva era eléctrica del Mundial ha arrancado este viernes en el circuito de Jerez – Ángel Nieto.

Allí, los doce equipos que participarán en esta nueva Copa del Mundo FIM Enel MotoE de 2019 y sus dieciocho pilotos –algunos equipos cuentan con dos integrantes en esta nueva competición- han disputado el primer día de entrenamientos de pretemporada.

El más rápido ha sido el finlandés Niki Tuuli (1:51.721), con el brasileño Eric Granado y el francés Randy de Puniet a una décima. Sete Gibernau, el más veterano de todos los pilotos de la parrilla eléctrica, acabó noveno a un segundo del mejor. Héctor Garzó, el segundo valenciano, que competirá con el equipo Tech3, no participa en los tests al competir en Cheste este fin de semana, donde busca el subcampeonato del Europeo de Moto2 FIM CEV.

El Ángel Nieto Team ha iniciado esta nueva era eléctrica en el Mundial con Nico Terol y María Herrera, los dos pilotos que defenderán los colores del equipo español en las cinco citas que compondrán el calendario de esta competición pionera.

El valenciano ha sido el más veloz tras completar una decena de vueltas y marcar un crono de 1:54.192. Terol tuvo la oportunidad de probar la moto durante el Gran Premio de España del pasado mes de mayo, y en su vuelta a la MotoE considera que tiene margen de mejora en los dos próximos días de pruebas.

Quien se ha estrenado a lomos de la Energica ha sido María Herrera, decimosexta en su debut sobre la que será su nueva moto en 2019. La joven piloto española ha recabado buenas sensaciones en sus primeros giros en el trazado andaluz y ha detectado aspectos en los que puede adaptar su estilo de conducción a esta nueva moto para poder ir más veloz.

Nico Terol: "He dado siete vueltas en la última tanda del día, las otras dos sesiones las ha hecho mi compañera. No tenía la puesta a punto como tocaba, iba muy blanda de delante y no podía frenar como quería. En la cuarta vuelta ya he conseguido mi mejor tiempo, y creo que podría haber rodado más rápido, pero mañana tendré dos tandas seguidas para dar el máximo y aprovechar la moto".

María Herrera: "Las primeras sensaciones con la MotoE han sido buenas, el acelerador es bastante suave y me recuerda a la 600: hay que hacer paso por curva para no matarla, porque no puedes abrir gas de forma violenta. Tengo que entender la manera de parar esta moto con el peso que tiene, este sería uno de los puntos donde hay que centrarse, además de en las inercias entrando en curva, ya que nunca he llevado una moto de estas características. He rodado poco hoy, en las dos primeras tandas del día, pero estoy deseando poner la moto a mi gusto y ver hasta dónde se puede llegar".

Clasificación de tiempos combinados del día:

1. Niki Tuuli (Ajo/FIN) 1:51.721

2. Eric Granado (Esponsorama/BRA) a 0.121

3. Randy De Puniet (LCR/FRA) a 0.185

4. Bradley Smith (One Energy/GBR) a 0.618

5. Alex de Angelis (Pramac/RSM) a 0.682

6. Mike di Meglio (EG00-MVDS/FRA) a 0.853

7. Jesko Raffin (Dynavolt I/SUI) a 0.954

8. Lorenzo Savadori (Gresini/ITA) a 0.968

9. Sete Gibernau (Pons/ESP) a 1.096

10. Matteo Casadei (SIC58/ITA) a 1.908

11. Niccolo Canepa (LCR/ITA) a 2.238

12. Nico Terol (Angel Nieto/ESP) a 2.471

13. Kenny Foray (Tech3/FRA) a 2.692

14. Josh Hook (Pramac/AUS) a 4.010

15. Matteo Ferrari (Gresini/ITA) a 6.593

16. María Herrera (Angel Nieto/ESP) a 8.841

17. J. Miralles (Esponsorama/ESP) a 14.281

18. Luca Vitali (SIC58/ITA) a 14.839