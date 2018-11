Xavi Forés ficha por Honda

Xavi Forés será piloto oficial Honda en el Campeonato Británico de Superbike Bennetts 2019 junto al piloto Andrew Irwin, con sendas Honda CBR1000RR Fireblade SP2.

El ganador del título de pilotos independientes en el Mundial de Superbike, donde acabó séptimo con cinco podios con Ducati, acumula una gran experiencia pues el año anterior también fue séptimo, y en 2016 octavo, con su primer podio en Lausitzring. Pese a todo, Ducati ha preferido poner a un novato en el Barni Racing en lugar de al valenciano, que nunca tuvo opción a una moto oficial de la fábrica italiana pese a sus éxitos.

El de Llombai, de 33 años, cambia el Mundial por el campeonato británico, donde espera repetir éxitos como los del CEV que ganó en categoría Superstock en 2010 y 2013, y el Europeo de 2013, o ya con Superbike el IDM, campeonato alemán que conquistó en 2014, y un año más tarde fue subcampeón. En su trayectoria figuran también invitaciones en MotoGP, donde ha corrido en Moto2 y en la categoría reina.

Forés debutará con la CBR1000RR Fireblade SP2 en los tests de pretemporada, aunque no se estrenará en el campeonato hasta la primera cita de Silverstone, del 19 al 21 de abril.

Forés: "Estoy emocionado por venir a Inglaterra y correr en la Superbike británica. Siempre he visto las carreras y parece una serie fantástica con una gran base de fans. Tener la oportunidad de competir en el Reino Unido y pilotar en nuevos circuitos me entusiasma y estoy deseando que llegue el momento de hacerlo. Gracias a Honda por esta oportunidad y no puedo esperar a empezar"

Havier Beltran, director del equipo: "Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo a un piloto con la experiencia y el pedigrí de Xavi. Ha tenido una temporada impresionante en el Mundial de Superbike terminando séptimo y consiguiendo numerosos podios en una serie competitiva. Esto completa nuestra alineación completa para la próxima temporada tanto en Superbike (Xavi Fores y Andrew Irwin) como en Superstock (Tom Neave) y no podemos esperar a empezar con las pruebas y la temporada 2019".

Neil Fletcher, Director de Motos - Honda UK: "Estaba emocionado cuando anunciamos a Andrew y Tom para el equipo, pero ahora tener a Xavi con nosotros para 2019 es realmente emocionante. Estamos encantados de haber atraído a un piloto con su talento y experiencia a Honda Racing y creo que no sólo es genial para el equipo, sino también para el campeonato y para los aficionados. Me gustaría desearles a todos la mejor de las suertes para la nueva temporada".