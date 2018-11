El mensaje de despedida de Marc Márquez a Fernando Alonso

Marc Márquez se ha sumado a la lluvia de elogios hacia Fernando Alonso con motivo de su adiós a la Fórmula 1 y lo ha hecho a través de un vídeo en la web oficial de la F1.



El de Cervera, siete veces campeón del mundo de motociclismo y cinco de MotoGP, le dedicó las siguientes palabras.



Fernando. ¿Qué tengo que decirte?. Pues no lo sé. Simplemente que has sido un referente incluso para los chicos de las motos y has marcado una época, una era, sobre todo con tu carácter y con tu talento. Felicidades porque todo deportista quiere imitar tu carrera deportiva. Un abrazo.Cabe recordar que ambos ya se conocían en persona e incluso compartieron pista en un evento organizado poren diciembre de 2016 en(Japón), en el que el asturiano pudo probar una montura de