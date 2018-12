Lewis Hamilton, entre el rancho de Rossi y la Honda de Márquez

Con los campeonatos de MotoGP y de Fórmula 1 ya terminados, los pilotos de ambas disciplinas deportivas aprovechar estos primeros días de vacaciones para probar nuevas experiencias o para recuperarse de su lesiones, como es el caso de Marc Márquez, que pasó ayer por el quirófano.



Pero si hay alguien que está disfrutando del tiempo libre es Lewis Hamilton, quien por unas horas, aparcó las cuatro ruedas para rodar sobre una Yamaha R1 de Superbike en el circuito de Jerez.





With Honda your lean will be better???? Impressive mate, really happy to see you on a bike????