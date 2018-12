Cambios en el reglamento de MotoGP para 2019

La GP Comission ha introducido novedades en el reglamento para 2019 en una reunión celebrada el 30 de noviembre en Madrid, según informa MotoGP. Estos son algunos de los cambios aprobados:



Reglamento Deportivo, con efecto inmediato

Ranking de carrera

Para entrar en la clasificación final de una carrera, el piloto debía cruzar la línea de meta estando en contacto con su moto. Ya ocurrió en el pasado que el piloto y la motocicleta habían cruzado la bandera a cuadros por separado. En el futuro, su tiempo tendrá en cuenta la parte del piloto o la moto que cruce la línea más tarde.

Pilotos sustitutos

En ciertas ocasiones, los equipos de Moto3 o Moto2 reemplazan a un lesionado por un piloto inscrito en otro Campeonato, por ejemplo, el FIM CEV. En el futuro, a estos pilotos se les permitirá cumplir con sus obligaciones iniciales para tales eventos, sin que cuenten como días de prueba, y todo esto puede ocurrir incluso en menos de 14 días en el mismo circuito.

Pilotos autorizados a reiniciar una carrera interrumpida

Con el fin de aclarar las regulaciones en relación con los pilotos a los que se les permite salir tras una carrera interrumpida, se han hecho algunas aclaraciones. Se confirma que los pilotos pueden obtener la ayuda de los oficiales para reiniciar o mover su motocicleta en la pista o en el vial de servicio.

Para el propósito de las regulaciones, 'activo' y 'compitiendo activamente' significa un piloto en la pista que participa, intenta reiniciar o trata de volver al pitlane. Los jueces de FIM MotoGP serán los únicos que podrán juzgar si un piloto está "compitiendo activamente" y no será posible apelar.

Adelantando con bandera amarilla

Cuando se impone un cambio de posición a un piloto por adelantamientos bajo una bandera amarilla o por cualquier otra infracción, la información se comunicará a través del dashboard y en la línea de meta durante un máximo de tres vueltas (eran cinco anteriormente).

Motores de arranque

Por razones de seguridad, no está permitido encender motocicletas dentro del box. La moto debe arrancarse siempre en el pitlane.

Cambios en las nomenclaturas oficiales

'Mejor vuelta' será el tiempo más rápido en la historia del Gran Premio en ese circuito.

'Mejor vuelta de carrera' será el tiempo más rápido en la carrera en cuestión

Concesiones - Categoría MotoGP

Cuando un fabricante alcanza el número máximo de puntos de concesión, este último pierde su derecho de hacer Test en cualquier circuito del calendario. Sin embargo, se especifica que esto se aplica a las pruebas correspondientes a la siguiente temporada, cuando el fabricante debe designar tres pistas para realizar los test ordinarios.

Además, para evitar que un constructor pierda sus concesiones al tener puntos registrados de manera muy puntual, se ha establecido una fecha de vencimiento. Este último equivale a dos años desde el momento en que se obtuvieron estos puntos.

Generadores utilizados en la parrilla

Actualmente, la regulación limita el uso a un generador portátil con una potencia máxima de 2 kW. La práctica actual es incorporarlo en un tipo de carro que también puede llevar cajas de herramientas, ruedas de repuesto y otros equipos.

Sin embargo, las regulaciones actuales han sido canceladas y el Director Técnico ahora será responsable de determinar la aceptabilidad del carro equipado con el generador y el equipo que se transporta en la parrilla.



Reglamento Técnico - Con efecto inmediato

Reglamento Técnico Moto2

Para tener en cuenta el cambio de fabricante del motor de Honda a Triumph, se han modificado los reglamentos técnicos para esta categoría. Se proporcionarán más detalles, disponibles en los próximos días a través de las publicaciones del sitio web de la FIM.

Asignación de neumáticos

Después de consultar con la Comisión de Seguridad y los proveedores oficiales de neumáticos, la asignación de neumáticos se modificó de la siguiente manera:

MotoGP

La asignación de neumáticos de lluvia ya no será de 11 sino de 13 (seis para la parte delantera y siete para la parte trasera).

Moto2 y Moto3

En estas categorías, el número de neumáticos de lluvia no está limitado. Sin embargo, el proveedor oficial debe tener un mínimo de cuatro juegos de neumáticos para lluvia disponibles por piloto.



Reglamento disciplinario - Con efecto inmediato

Sanciones que no pueden ser apeladas

El Código Disciplinario contiene una lista de sanciones que no pueden ser impugnadas, generalmente las sanciones infligidas durante una carrera. Sin embargo, los Comisarios de la FIM también pueden imponer una penalización de tiempo, en lugar de otra penalización que no pudo haberse realizado durante el evento debido a la falta de tiempo. Las regulaciones sobre estos temas ahora están evolucionando, de modo que esta penalización de tiempo no es cuestionable en este caso, como la penalización inicial.